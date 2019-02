Tudományos élményközpontot adtak át Székesfehérváron

2019. február 25. 14:39

Titkok Háza néven tudományos élményközpontot avattak hétfőn Székesfehérváron.



Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) támogatásával megvalósult intézmény átadásán Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke azt mondta, hogy a Titkok Háza "a valósághoz hozza közelebb a gyerekeket". Meg kell találni az összhangot az élménypedagógia és az iskolapadban való tanulás között - jegyezte meg.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a most középiskolába kerülő gyerekek az egyetem elvégzéséig akár száz új szakmával is szembesülhetnek a digitalizáció és a technológiai újítások következtében. Ebben óriási segítség lesz az élményközpont is, amely ráirányíthatja a figyelmet a kissé háttérbe szorult természettudományokra is - tette hozzá.



Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester közölte, hogy 436 millió forintot fordítottak az infrastruktúra kialakítására és az eszközbeszerzésre, valamint a következő évek szakmai programjának megvalósítására.

MTI