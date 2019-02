Holland statisztikai hivatal: az országnak évente 50 ezer új külföldi munkavállalóra van szüksége

2019. február 25. 14:45

Évente legalább 50 ezer új külföldi munkavállalóra van szüksége Hollandia gazdaságának a munkaerőhiány kezelése, a demográfiai változások ellensúlyozása érdekében az ország statisztikai hivatalának (CBS) friss jelentése szerint.

A szervezet arról számolt be, hogy az elmúlt években mintegy 750 ezer gazdasági bevándorló érkezett Hollandiába, elsősorban Lengyelországból és az Európai Unió más keleti tagállamaiból. Ők olyan szektorokban helyezkednek el elsősorban, amelyekben különböző okokból munkaerőhiány alakult ki, például a logisztikában.



Egyes szakemberek szerint Hollandia némileg veszített vonzerejéből például Németországgal és Dániával szemben, sokan inkább utóbbi két országot választják, bár azt is számításba kell venni, hogy a munkaerőhiány több közép- és kelet-európai országban felhajtotta a béreket, így valamelyest csökkent is a kivándorlási kedv.



A NOS holland közszolgálati tévé által megkérdezett vállalkozások, foglalkoztatási ügynökségek, tartományi és önkormányzati vezetők egyetértenek abban, hogy az EU tagállamaiból és harmadik országokból érkezők elengedhetetlenek a jelenlegi helyzetben, Hollandiának továbbra is vonzónak kell maradnia ebből a szempontból.



A holland munkaerőközvetítő ügynökségek szövetségének számításai szerint a külföldi munkavállalók évente 11 milliárd euróval járulnak hozzá az ország gazdasági teljesítményéhez.



"Külföldi munkavállalók nélkül megállna a gazdaság" - mondta Bert Pauli, Észak-Brabant tartomány egyik magas rangú vezetője a csatornának.



Egy friss felmérés szerint Németországnak évente legalább 260 ezer bevándorlóra van szüksége a demográfiai változások munkaerőpiaci hatásának ellensúlyozásához.

MTI