Joghurt helyett festéket nassolt a nagypapa

2019. február 25. 15:15

A 90 éves amerikai nagypapa, Bobby egyszerűen imádja a joghurtot, ha megpillantja a vélhetően színes finomságot rejtő dobozt, annak tartalmát azonnal megkóstolja.

Így történt valamelyik nap is, csak az volt a bökkenő, hogy unokája, Alex joghurt helyett egy doboz zöld festéket felejtett a konyhában – hiszen épp a falat festette. A papa megkóstolta a zöld finomságot, amiről unokája egy képet is közölt az Instagramon. A papa bevallotta: nem bánt meg semmit, sőt! Szerinte a festék még finomabb is volt, mint a joghurt.

A bácsit az ügyeleten is megvizsgálták, ahol jót nevettek az eseten, mert a nagypapának a strapabíró gyomrának hála, szerencsére semmi baja nem lett.

hirado.hu