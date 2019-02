Brexit - A Munkáspárt támogatna egy újabb népszavazást

2019. február 25. 22:52

A brit Munkáspárt hétfőn bejelentette, hogy támogatna egy újabb népszavazási kezdeményezést a brit EU-tagságról.

Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb EU-referendum, sőt Jeremy Corbyn, a párt vezetője korábbi nyilatkozataiban rendre azt az álláspontját hangoztatta, hogy a kilépésről döntő, 2016-ban tartott népszavazás eredményét kell tiszteletben tartani.

Corbyn azonban a Labour alsóházi képviselőinek következő, zártkörű ülésén a párt által hétfő este kiadott közlemény szerint kijelenti majd, hogy a Munkáspárt felsorakozna egy olyan parlamenti indítvány mögé, amelynek célja az újabb EU-népszavazás kiírása, vagy akár maga is beterjeszthet egy ilyen kezdeményezést az alsóház elé, megakadályozandó, hogy a kormányzó Konzervatív Párt egy esetleges rendezetlen, megállapodás nélküli Brexitbe "kényszerítse bele az országot".

A Munkáspárt szóvivője nem bocsátkozott részletekbe arról, hogy pontosan milyen kérdés szerepelne a Labour által támogatandó referendum szavazólapján, így azt sem közölte, hogy a párt ismét feltenné-e a választóknak a 2016-os népszavazás kérdését, vagyis azt, hogy az Egyesült Királyság tagja maradjon-e az Európai Uniónak, vagy lépjen ki az EU-ból.

A 2016 júniusában tartott referendum szavazólapján ez a kérdés szerepelt, és a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre szavazott.

Sir Keir Starmer, a munkáspárti árnyékkormány Brexit-ügyi miniszterjelöltje azonban már a Labour tavaly őszi éves kongresszusán tartott felszólalásában egyértelműen kijelentette, hogy ha újabb népszavazás lesz, nem lehet kizárni a választható lehetőségek közül a bennmaradást az Európai Unióban.

Jeremy Corbyn a kongresszus óta eltelt időszakban sem tanúsított lelkesedést az újabb referendum iránt. A mostani fordulat közvetlen előzményeként, a múlt hét elején azonban nyolc képviselő kilépett a Munkáspárt alsóházi frakciójából, elsősorban éppen azzal az indokkal, hogy Corbyn nem volt hajlandó elkötelezni magát a brit EU-tagságról tartandó újabb népszavazás mellett.

A nyolc volt Labour-képviselőhöz azóta a Konzervatív Pártból is csatlakozott három képviselő, azzal indokolva a lépést, hogy nem tudják támogatni Theresa May konzervatív miniszterelnök Brexit-politikáját, mindenekelőtt azt, hogy May nem hajlandó kizárni a megállapodás nélküli kilépést az EU-ból.

A tizenegy volt Labour- és tory képviselő The Independent Group néven független frakciócsoportot alakított. Az új alsóházi formáció egyik vezéregyénisége, Chuka Umunna volt munkáspárti képviselő minapi nyilatkozatában nem zárta ki, hogy a csoport még az idén önálló centrista politikai párttá alakul.

A Munkáspárt hétfő este, az újabb népszavazás támogatásának deklarálása mellett bejelentette azt is, hogy a héten törvényjavaslatot terjeszt be, amelynek értelmében az Egyesült Királyság az EU-tagság megszűnése esetén is átfogó vámuniós viszonyrendszerben maradna az Európai Unióval, és szoros szabályozási megfelelést tartana fenn az EU egységes belső piacával.

A konzervatív párti kormány az EU vámuniójából és egységes belső piacáról is ki akar lépni, Theresa May miniszterelnök pedig rendre határozottan elveti az újabb EU-népszavazás gondolatát.

MTI