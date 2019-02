Nem fogadta el a külügyminiszter lemondását az iráni elnök

2019. február 26. 10:44

Nem fogadta el Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter lemondását Haszán Róháni iráni államfő – közölte az iráni elnöki hivatal kedden.

A közleményben az elnöki hivatal leszögezte: Zaríf bátran végezte munkáját, és folytatni is fogja. Zaríf az Instagram-oldalán jelentette be lemondását, az elnöki hivatal is ezen a felületen jelentette meg válaszát, amelyben hozzáfűzte: „Zaríf nem lesz egyedül, és mi mindannyian (a kormány) támogatni fogjuk”. A külügyminiszter váratlanul jelentette be lemondását. Megfigyelők szerint azonban számított arra, hogy Róháni nem fogadja el.

Lemondásának okát széles körben abban látták, hogy miután Donald Trump amerikai elnök 2018 májusában felmondta az iszlám köztársaság atomprogramjának korlátozását szolgáló többhatalmi megállapodást, és visszaállította az addig felfüggesztett amerikai szankciókat Iránnal szemben, Zaríf a Nyugat-ellenes iráni keményvonalasok bírálatainak kereszttüzébe került. A külügyminiszternek oroszlánrésze volt a megkötésekor és életbe lépésekor Iránban sokak által ünnepelt atomalku létrejöttében.

Mások szerint a külügyminiszter azért döntött a távozás mellett, mert kihagyták a Bassár el-Aszad szíriai elnökkel folytatott hétfői találkozóból Teheránban. Mindazonáltal megfigyelők egyetértettek abban, hogy Zaríf lemondása az atomalku végét jelentené. A megállapodás ugyanis az Egyesült Államok kilépése ellenére is életben van még, mivel a szerződést aláíró többi ország az alku fenntartása mellett foglalt állást.

A német sajtó január végén jelentette, hogy Németország, Franciaország és Nagy-Britannia rövidesen működésbe hozhatja az Irán elleni amerikai szankciók megkerülését célzó különleges célú gazdasági egységet (SPV). Ez a remény szerint segítséget fog jelenteni az iráni érdekeltségekkel rendelkező európai cégek számára, hogy a szankciók ellenére is folytathassák kereskedelmüket Iránnal.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Zaríf lemondásának bejelentését kommentálva a Twitteren úgy fogalmazott: majd kiderül, hogy tényleg lemond-e. „Így vagy úgy, ő (Zaríf) és Haszán Róháni egy korrupt vallási maffia strómanjai. Tudjuk, hogy Ali Hamenei ajatollah hozza a végső döntéseket. A mi politikánk változatlan marad: a rezsimnek egy normális országhoz méltóan kell viselnie magát és tiszteletben kell tartania saját népét” – írta Pompeo.

Teheráni megfigyelők szerint Róháni nem is tudná helyettesíteni Zarífot egy, ugyanolyan tekintélynek örvendő, nagy tapasztalattal és karizmával bíró személlyel, mert nincs – jegyezte meg a dpa német hírügynökség. Zaríf az Egyesült Államokban végezte el felsőfokú tanulmányait, 2002 és 2007 között pedig az iszlám köztársaság ENSZ-nagyköveteként szolgált.

