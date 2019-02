Hegedűs Lorántné kilépett a Jobbikból és annak frakciójából

2019. február 26. 11:18

Kilépett a Jobbikból és annak országgyűlési frakciójából Hegedűs Lorántné. Posztkommunistákkal történő bármilyen közösségvállalás ellentétes neveltetésemmel és személyes meggyőződésemmel - írta az MTI-nek e-mailben is megerősített Facebook-bejegyzésében.

A képviselő a parlament honlapjának adatai szerint keddtől politizál függetlenként.

Hegedűs Lorántné tavaly áprilisban sorozatban harmadszor szerzett mandátumot a párt országos listáján, ebben a ciklusban a parlament törvényalkotási bizottságának alelnökeként tevékenykedett. A politikus a Jobbik alelnöke volt.

Tekintettel az áthidalhatatlanná vált politikai stratégiai nézetkülönbségre, az Országgyűlés elnökének bejelentettem a kilépésemet a Jobbik országgyűlési frakciójából, továbbá a Jobbik elnökségének lemondásomat párttagságomról, s így a pártban betöltött összes tisztségemről - írta közösségi oldalán Hegedűs Lorántné.

Hegedűs Lorántné távozásával 21 tagúra apadt a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportja, amelyet öt tag hagyott el a tavaly tavaszi választás óta. Május végén zárta ki a képviselőcsoportból a pártvezetés Dúró Dórát, október elején pedig Volner Jánost. Utóbbi mellett kiállva távozott a frakcióból Apáti István és Fülöp Erik. A négy képviselő tavaly novemberben jelentette be, hogy létrehozták a Mi Hazánk Mozgalom képviselői csoportját az Országgyűlésben.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese kedden újságíróknak azt mondta: nagyon sajnálja személyesen és pártja nevében is a történteket. Hegedűs Lorántné és egész családja a nemzeti oldalon egy ikonnak számított, sajnálják, hogy ilyen sokáig asszisztáltak ahhoz, hogy a Jobbik eredeti irányvonalától eltérítsék a pártot, és Hegedűs Lorántné személyesen is, alelnökként is részt vett ebben - fogalmazott. Reményét fejezte ki, hogy ez a kilépés üzenet azoknak a jobbikosoknak, akik akár Hegedűs Lorántné személye miatt maradtak ott, hogy nincs értelme a pártban maradni, hiszen "a nemzeti ügy képviselete elveszett a Jobbikon belül".

MTI