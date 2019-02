Nemi erőszak az USA migránstáboraiban

2019. február 27. 10:05

Több ezer, a szüleitől elválasztott migránsgyermekek ellen a táboraikban elkövetett szexuális visszaélésekről szóló panaszt nyújtottak be az Egyesült Államokban az utóbbi négy évben, de nagy többségük nem bizonyult megalapozottnak.



Az amerikai egészségügyi és emberi erőforrások minisztériumának kedden nyilvánosságra hozott jelentése szerint az utóbbi négy évben mintegy négy és fél ezer bejelentést rögzítettek a kormányzat által finanszírozott menedékszállásokon. A szexuális zaklatások kiskorúakat és a menedékotthonok alkalmazottait egyaránt érintették.



Egyes vádak szerint a migránstáborok alkalmazottai kiskorúakat lestek meg fürdés közben vagy pornóvideókat mutattak nekik. Más esetek pedig az alkalmazottak vagy éppen a gyerekek által elkövetett visszaélésekről szólnak.



A jelentést a képviselőház jogi bizottságának meghallgatásán mutatták be, ahol az Egyesült Államokba illegálisan belépő családok szétválasztásának politikáját vitatták meg a törvényhozók. A panaszok az Obama-kormányzat és a Trump-adminisztráció idején történt eseteket rögzítik.



A jelentésből kiderül: 2014 októbere és 2018 júliusa között a minisztérium alá tartozó menekültügyi hivatalhoz 4556 panasz érkezett, ezek közül 1303-at továbbítottak az igazságügyi tárcához alaposabb vizsgálatra.



Az egészségügyi és emberi erőforrások minisztériumának tisztségviselői szerint a továbbküldött panaszok elsöprő többsége nem bizonyult megalapozottnak. "Osztjuk az aggodalmakat, teljes mértékben a kongresszus által megszavazott törvények szerint járunk el, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy minden panaszt alaposan kivizsgálunk, beleértve a bűnügyi nyomozást is" - fogalmazott a jogi bizottság előtt Jonathan White, a minisztérium migránscsaládok újraegyesítéséért felelős tisztségviselője.



Az amerikai határon tavaly nyáron mintegy 2700 gyereket választottak el a szüleiktől, majd helyezték el őket külön központokban, amelyeket magánvállalkozások működtetnek. A gyerekek egy része felnőtt kíséret nélkül érkezett az Egyesült Államokba. Február első hetében több mint 11 ezer csecsemőt, gyereket és tizenévest őriztek ezekben a központokban.

MTI