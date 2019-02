Gyurcsányné Európai Egyesült Államokat akar

2019. február 27. 10:14

A Demokratikus Koalíció EP-listavezetője szerint senkit nem lepett meg, hogy aktív politikus lett. Dobrev Klára szívesen vitatkozna olyan dolgokról egy fideszes politikussal, ami tényleg érinti az embereket.

Dobrev Klára vezeti a Demokratikus Koalíció európai parlamenti listáját. A pénteki bejelentés után a kormányközeli sajtó többször cikkezett Gyurcsány Ferenc feleségéről. Megemlítették Dobrev nagyapját is, Apró Antal volt kommunista politikust is.

Dobrev Klára ennek kapcsán az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, nem először kapja meg a felmenőivel kapcsolatos vádakat. „Ugyanazt tudom mondani: az ember családját nem lehet megtagadni. Az azonban, hogy mit gondolok a világról, az én döntésem. És, ha az a kérdés, hogy mit gondolok arról a világról, amit a nagyszüleim hordoztak, az nagyon egyértelmű. Sokszor elmondtam, hogy mindazzal, amit a nagyszüleim képviseltek, nem tudok azonosulni” – reagált Rónai Egonnak a listavezető.

Hidvéghi Balázs keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt: Gyurcsány Ferenc felesége szívesen venné az európai parlamenti képviselőséggel járó mentelmi jogot is. Dobrev szerint nincs ellene büntetőeljárás. „De ahogy ismerjük Polt ügyészségét, lehet, hogy náluk már a bírói döntés is megvan” – fogalmazott. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint „Dobrev Klára szemrebbenés nélkül megszavazná az összes brüsszeli bevándorláspárti javaslatot”.

A DK listavezetője erre úgy reagált:„nincsenek bevándorláspárti tervek, nincsenek bevándorláspárti politikusok. Nincsenek olyan sem a magyar, sem az európai politikában, akik a migrációt támogatnák”.

Majd hozzátette: szívesen vitatkozna olyan dolgokról egy fideszes politikussal, ami tényleg érinti az embereket.

Egy minap megjelent cikkben pedig arról írtak, a Demokratikus Koalíció egy családi vállalkozás. Szerinte az, hogy aktív politikus lett, nem lepett meg senkit, hiszen eddig is fórumokat tartott, és az utcán is arra kérték az emberek, hogy legyen politikus. Mint mondta, inkább azt kérdezik mostanában tőle, hogy miért pont most vált politikussá. Megemlítette, hogy amikor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lett 2004-ben, lemondott a Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatalának elnökhelyettesi pozíciójáról, mivel úgy gondolta, egy hierarchikus rendszerben összeférhetetlen az, hogy házastársként dolgozzanak. „Az európai parlamenti képviselőkről viszont a választók fognak dönteni” – tette hozzá. Úgy véli, az emberek azért bíznak benne, mert hisz abban, hogy egy sokkal jobb országot lehet csinálni Magyarországból, ezt a hitet pedig sugározni is tudja.

Európai családi pótlék, minimálnyugdíj, multiadó

A DK programjának egyik fő pontja az Európai Egyesült Államok felépítése. Dobrev szerint az elmúlt évek azt bizonyították, hogy az Európai Unió egyre egységesebbé kezd válni. Példaként hozta Macron és Merkel lépéseit, amelyek szerinte egyre közelebb visznek bennünket az Európai Egyesült Államokhoz. Mint mondta, az európai parlamenti választásokon nagy kérdés lesz, hogy a választók a nacionalizmus ellen szavaznak-e.

A párt programjának másik lényeges pontja az európai családi pótlék. Dobrev szerint ennek semmi köze nincs az Orbán Viktor által meghirdetett 7 pontos családi akciótervhez, ez már korábban is a DK tervei között volt. „Eddig az unió az állampolgárokra is úgy tekintett, mint fogyasztó, és az ő érdekeiket védte. Nagyon sok olyan szabály van, ami védi a polgárokat. Ezen lépünk túl, mikor azt mondjuk: nem elég. Akkor leszünk egy közösség része, ha nem csak a gazdasági problémákkal foglalkozunk, hanem képesek vagyunk az emberek minden napi életét érintő problémákkal foglalkozunk” - mondta. Az európai család pótlék arról szól, hogy minden gyerek egyenlő. Úgy fogalmazott, ma még nem tartunk ott, hogy egy román, bolgár, vagy egy magyar gyereknek, olyan kilátásai lennének, mint egy dánnak például. Az európai családi pótlék mellett a programban szerepel még az európai minimálbér és minimálnyugdíj, valamint az európai multiadó is.

„Az, hogy van egy létminimum, az abban is megnyilvánul, hogy ha valaki végigdolgozik egy életet, kap-e valaki annyi pénzt, hogy abból tisztességesen megéljen. Tudja, hogy ezek pénzbe kerülnek: erre lenne az európai multiadó. Ma Európában a legnagyobb adóelkerülők a legnagyobb cégek, akiknek a legnagyobb bevételük van. Az adóparadicsomokban eltűnő pénzek lennének, amik ezeket az európai nyugdíj” – vázolta Dobrev.

Ha elég szavazatot kap, és európai parlamenti képviselő lesz, akkor kimegy Brüsszelbe, és lemond a cégvezetésről.

atv.hu