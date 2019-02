Maskarában - az MNM kiállítása

2019. február 27. 15:12

A Történeti Fényképtár gyűjteményében található fotográfiák közül, a neves személyek jelmezes képeiből történt válogatás most a farsanghoz kapcsolódik. A 19. század második felében nemesek és polgárok nemcsak a farsangi mulatságok idején öltöztek jelmezbe, hanem más alkalmakkor is. Bálokon, magán-összejöveteleken, gyermekzsúrokon gyakran mutattak be élőképeket, amelyeken történelmi alakok, neves színdarabok szereplői, vagy elképzelt figurák, ismert festmények alakjai elevenedtek meg. A divatos jelmezes mulatságok olykor politikai tartalommal telítődtek, olykor jótékonysági célokat szolgáltak, máskor csak az önfeledt szórakozás alkalmai voltak. A megnyitó időpontja: 2019. február 28. 15 óra Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Múzeumkert

