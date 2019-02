Kongóban és Kenyában segítünk

2019. február 27. 17:22

Egyházi és kormányzati delegáció utazik Kongóba és Kenyába, hogy felmérjék a segítségnyújtás lehetőségeit, illetve elvigyék a kormány támogatását - közölte Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár szerdán az MTI-vel.



A küldöttség tagjai Azbej Tristan, Hölvényi György (Fidesz-KDNP) európai parlamenti képviselő, Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai gyermekotthon alapítója és Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, a Jezsuita Menekültszolgálat magyarországi megbízottja. Azbej Tristan ismertette: a látogatás fontos célja, hogy meglátogassák Hardi Richárd szemorvost, a katolikus Nyolc Boldogság Közösség tagját, aki csaknem két évtizede érkezett a dél-kongói Mbuji-Mayi településre, és kezdett szemorvosi ellátást biztosítani az ott élőknek. Hardi Richárd mára olyan rendszert épített ki, amelyben kollégáival évi több mint 10 ezer beteget gyógyítanak meg egy olyan vidéken, ahol semmilyen más szemorvosi ellátás nincs. A delegáció látogatásának célja, hogy átadják a kormány adományát a magyar orvosnak.



Azbej Tristan kiemelte: Hardi Richárd hatalmas humanitárius szolgálatot végez, és a helyben való segítségnyújtással a migráció megelőzéséhez is hozzájárul. "Úgy gondoljuk, ha egy magyar ember ilyen nagy hatású missziót végez évtizedek óta egy fejlődő országban, az megérdemli egyrészt a támogatást, másrészt azt is, hogy beszámoljunk róla a magyar és a nemzetközi közvélemény előtt. Éppen ezért dokumentálni is fogjuk a magyar orvos munkáját" - tette hozzá az államtitkár.



Kitért arra: a magyar orvos meglátogatásán kívül sort kerítenek több egyházi és jószolgálati találkozóra is Mbuji-Mayiban. Megtekintik továbbá egy korábbi magyar humanitárius program helyszínét a fővárosban, Kinshasában. Itt a magyar kormány egy árvaházat és iskolát is befogadó komplexum építéséhez járult hozzá még 2014-ben. Azbej Tristan szólt arról is: az utazás második, kenyai szakaszának célja, hogy a delegáció felmérje a humanitárius segítségnyújtás lehetséges helyszíneit. A cél itt is kettős: egyrészt a szomáliai al-Shabaab iszlamista terrorszervezet által fenyegetett keresztényeket szeretné megsegíteni a magyar kormány, másrészt, mivel Kelet-Afrika "fontos migrációs forrásrégió", a humanitárius segítségnyújtással az elvándorlást is szeretnék megelőzni.



Megjegyezte: Kenyában is egyházi vezetőkkel, valamint keresztény képviselők egy csoportjával fognak találkozni. Lehetséges oktatási helyszíneket fognak megnézni, illetve arról tájékozódnak majd, hogyan tudják segíteni az ottani keresztény egyházak szociális misszióját.

MTI