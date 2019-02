Macron sürgeti Londont

2019. február 27. 21:14

Emmanuel Macron szerint "eljött az idő", hogy a brit vezetők eldöntsék, az Egyesült Királyság hogyan kíván kilépni az Európai Unióból. A francia elnök ugyanakkor nem zárta ki, hogy megvizsgálja az egy hónap múlva esedékes kilépés elhalasztását, amennyiben London "azt igazolni tudja".

"A szerződést nem lehet újratárgyalni, de ha briteknek több időre van szükségük, meg tudjuk vizsgálni a halasztási kérelmet, ha azt igazolják a britek újabb döntései" - fogalmazott a francia elnök Angela Merkel német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján a francia elnöki hivatalban. "Ahogy Michel Barnier (uniós főtárgyaló) is mondta, nincs több időnk, amire most mindannyiunknak szüksége van, az egy döntés" - tette hozzá, jelezve, hogy Franciaország és Németország egységes a kérdést illetően.



"Eljött az idő, hogy a britek döntsenek és azt megosszák velünk is, ahogy azt illik partnerek, barátok és szövetségesek között, az egyértelmű víziót, egy közös tervet a jövőről" - hangsúlyozta a francia elnök.



Angela Merkel is megerősítette, hogy amennyiben "Nagy-Britanniának több időra van szüksége, természetes, hogy nem fogjuk (a kérést) elutasítani".

Theresa May brit miniszterelnök kedden megerősítette azt a korábbi ígéretét, hogy a kormány legkésőbb március 12-éig ismét a ház elé terjeszti érdemi szavazásra az EU-val novemberben elért, ám a parlament által januárban példátlan többséggel elutasított Brexit-megállapodást. Hozzátette új elemként azt is, hogy ha a megállapodást a ház a március 12-éig esedékes következő szavazáson is elveti, a kormány március 13-áig azt a kérdést terjeszti elő szavazásra, hogy a parlament hozzájárul-e a megállapodás nélküli kilépéshez.



May hangsúlyozta: ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság csak akkor távozhat a Brexit március 29-i határnapján az EU-ból a kilépési feltételrendszert tartalmazó megállapodás nélkül, ha a parlament ehhez kifejezett hozzájárulását adja. A brit miniszterelnök szerint ha a ház márciusban is elveti az Európai Unióval novemberben elért Brexit-megállapodást, de nem járul hozzá a megállapodás nélküli Brexithez sem, a kormány március 14-éig azt a kérdést terjeszti be szavazásra, hogy a parlament kívánja-e a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelye által meghatározott kilépési határidő "rövid, korlátozott" meghosszabbítását.

Michel Barnier szerda délelőtt a France Info hírrádióban kijelentette, hogy abban az esetben lehetséges a halaszatás, ha London megindokolja, hogy pontosan miért van szükség további időre.

Franciaország és Németország vezetője munkaebéden egyeztet egymással az uniós állam- és kormányfők március 21-22-i találkozója előtt a Brexitről, az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatokról és a két ország védelmi együttműködéséről.

Angela Merkel és Emmnauel Macron is azt hangsúlyozta a találkozó előtt, hogy a francia-német együttműködés elengedhetetlen az Európai Unió továbblépéséhez. Ezek közül a legfontosabbnak Emmanuel Macron a védelmi együttműködést nevezte.



"Csak akkor hallják meg a hangunkat a világban ha közösen tudunk fellépni. Közös válaszokat kell adni a geopolitikai kérdésekre, a migrációs problémára, a digitalizálás és a klímaváltozás okozta kihívásokra" - mondta Angela Merkel.



MTI