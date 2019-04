A ciprusi sorozatgyilkos újabb áldozatára bukkantak

2019. április 29. 10:01

Újabb, immár harmadik áldozatát találták meg vasárnap egy mesterséges tó mélyén Ciprus első ismert sorozatgyilkosának, egy külföldi nőkre vadászó hivatásos katonatisztnek. A 35 éves százados öt nő és két leánygyermek meggyilkolását vallotta be, ő mutatta meg a rendőröknek a Nicosiától 32 kilométerre nyugatra fekvő mesterséges tavat, egy használaton kívüli rézbánya szennyvíztározóját, amelynek mérgező vizében elrejtette a megölt öt nő közül háromnak a holttestét. A hatóságok vasárnap felszínre hoztak a tó fenekéről egy holttestet rejtő bőröndöt, amelyet betondarabokkal süllyesztettek a mélybe. Megtaláltak egy második bőröndöt is, de azt egyelőre nem emelik ki, inkább tovább kutatnak a harmadik áldozat után.

A két és fél éve kezdődött gyilkosságsorozatra azután derült fény, hogy két hete túrázók véletlenül felfedezték az egyik áldozat holttestét a rézbánya aknájában, egy hét múlva ugyanott pedig megtaláltak egy másik áldozatot is. A nyomozás hamar elvezetett a katonatiszthez, aki öt nő és egy kiskorú lány megölését vallotta be. A férfi kizárólag a földközi-tengeri szigetországban dolgozó külföldi nőkre vadászott, áldozatai között van fülöp-szigeteki, nepáli és román is.

A ciprusi rendőrfőnök belső vizsgálatot rendelt el, mivel sokan azzal vádolják a rendőrséget, hogy nem vizsgálta ki érdemben az eltűnési ügyeket. A rendőrség első reakciójában azt közölte, jogszabályok korlátozzák az alaposabb nyomozó munkát, például a lehallgatásokat az eleinte nem túl súlyosnak látszó ügyekben.

MTI