Áramütés tizedeli a hazai madárállományt

2019. április 29. 16:23

Becslések szerint akár félmillió madár is elpusztulhat évente Magyarországon áramütés és vezetéknek ütközés következtében, ezért minden lépés, amit ez ellen tesznek, örvendetes – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője annak kapcsán, hogy az E.ON szakemberei 161 ponton cseréltek fészektartókat, szigeteléseket és oszlopkapcsolókat a Marcal-medence Natura 2000 területén. A 104 millió forintos uniós támogatással megvalósult fejlesztés a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakembereinek javaslata alapján készült el.

Az E.ON közleménye szerint a beruházás során több ponton új fészektartókat helyeztek ki, amelyekre fonott fészekalapot tettek, hogy vonzóbb legyen az új hely a gólyapároknak. A régi gólyafészektartókat is ellenőrizték és javították, ahol az akár évtizedes fészek többmázsásra hízott és veszélyessé vált, oda is új, fonott alap került. A kikelt gólyafiókák védelmének érdekében a repülésük irányába eső hálózati elemekre védőburkolatot tettek, emellett kiülőket szereltek fel, hogy távol tartsák a madarakat az oszlopok veszélyes részeitől. A nemzeti park által kijelölt pontokon oszlopkapcsolókat és transzformátorállomásokat is átépítettek a gólyák és más védett madarak védelmében.

Magyar Nemzet