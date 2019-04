Nagykövet-bekéretés - apartheiddel vádolták Izraelt

2019. április 30. 14:52

A jeruzsálemi külügyminisztérium bekérette Franciaország izraeli nagykövetét, mert a frissen leköszönt washingtoni francia nagykövet apartheiddel vádolta Izraelt - jelentette a The times of Israel című angol nyelvű honlap kedden.

Hélene Le Galnak azért kellet számot adnia, mert Gérard Araud, Franciaország Egyesült Államokban akkreditált és a közelmúltban visszavonult nagykövete azt mondta Washingtonban, hogy Izrael apartheid gyakorlatot folytat.



"Izraelnek rendkívül kényelmes a státus quo, vagyis a jelenlegi állapot fenntartása, mert ezzel egyszerre meg is eheti, és meg is tarthatja a tortát. Övék Ciszjordánia, de ugyanakkor nem kell fájdalmas döntést hozniuk a palesztinokról, nem kell valóban teljes mértékben hontalanná, vagy Izrael polgáraivá tenni őket" - mondta Araud a The Atlantic című magazinnak április 19-én adott interjújában.



"Nem teszik őket Izrael polgáraivá. Tehát hivatalossá kell tenniük az általunk ismert helyzetet, ami apartheid. Hivatalosan is apartheidállammá válnak. Valójában már azok is" - tette hozzá a francia diplomata.



"Mélyen elítéljük ezeket a szavakat" - mondta Emmanuel Nahson, a jeruzsálemi külügyminisztérium szóvivője kedden. Le Galnak Rodica Radian-Gordon főigazgató-helyettes, a jeruzsálemi külügyminisztérium európai osztályának vezetője tette szóvá az Amerikában elhangzott kijelentéseket.



"Ciszjordániára utaltam" - hangsúlyozta kedden a Twitter közösségi portálon Araud, aki 2003 és 2006 között Izraelben volt Franciaország nagykövete. Azonban az izraeli külügy nem fogadta el magyarázatát. "Teljes mértékben tisztában van vele, hogy Ciszjordánia kilencven százaléka a Palesztin Hatóság ellenőrzése alatt van. Tudja, hogy a PH szisztematikusan megtagadja a béketárgyalásokat. Nyilatkozata támadó, és fölösleges volt" - folytatta Nahson a szócsatát szintén a Twitteren, és közölte, hogy szerinte Araud igenis világosan Izraelre utalt.



Izrael 1967-ben foglalta el Jordániától Ciszjordániát, ahol jelenleg mintegy félmillió izraeli telepes él. Az ott élő palesztinoknak nincs állampolgárságuk, de az 1993-as oslói egyezmény alapján túlnyomó részük a Palesztin Hatóság fennhatósága alá tartozik. A területet A, B és C zónára osztották fel, az A zónában csak a Palesztin Hatóság illetékes, a telepesek lakta C övezetekben Izrael gyakorol fennhatóságot, a B-jelű részeken pedig a közigazgatást a PH végzi, míg biztonsági kérdésekben Izrael intézkedik.



Az apartheid a faji elkülönítés, a szegregáció politikájának a neve, amit a Dél-afrikai Unióban, illetve utódállamában, a Dél-afrikai Köztársaságban 1994-ig alkalmazott a fehér kisebbség a gazdaságban, a politikában és a kultúrában, amikor a hatalom a fehérek kezében összpontosult.

MTI