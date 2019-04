Tisza-tavi Napokat rendeznek Füreden

Idén is megrendezik a Tisza-tavi Napokat és a Tisza-tavi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást és Vásárt (TÓMÉK) május 1. és 4. között a tiszafüredi Halas téren.



A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény elkötelezett partnere a magyar kistermelőknek, a manufakturális, különleges élelmiszeripari vállalkozásoknak, így a TÓMÉK egyfajta gasztronómiai kalandozás, ahol a hagyományos magyar ételek mellett különlegességeket is kóstolhatnak az ínyencek. Idén például tradicionális kínai ételek, kézműves hamburger és török ételkülönlegességek is lesznek a rendezvényen.

A TÓMÉK-on a tavalyi évhez hasonlóan idén is képviselteti magát számos családi pincészet a Balaton-felvidéki borvidéktől Villányon át egészen Tokajig.



A fesztiválon a gasztronómiai kínálat mellett koncertekkel is várják a közönséget. Fellép Nagy Feró és a Beatrice, a Kiscsillag, a 30Y, a Vad Fruttik, a Bagossy Brothers Company, a Kerekes Band Baricz Gergővel, a Konyha, az Elefánt, az Esti Kornél, a The Teachers Dixie Band, a Catsby együttes, az Idegen, valamint Rúzsa Magdi és Freddie is.



További információk az esemény Facebook-oldalán találhatók.

MTI