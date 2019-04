KMKSZ és UMDSZ: az ukrán nyelvtörvény jogfosztó

2019. április 30. 16:29

Diszkriminatívnak minősítette az ukrán parlament által a napokban elfogadott nyelvtörvényt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) kedden Ungváron kiadott közös nyilatkozatában, hozzátéve: a törvény alapjaiban sérti az ország polgárainak emberi jogait és drasztikusan szűkíti az ukrajnai nemzetiségek anyanyelv-használati jogait.

Az MTI-hez is eljuttatott nyilatkozatban a KMKSZ és az UMDSZ emlékeztetett arra, hogy az ukránnak mint államnyelvnek a működéséről szóló törvény kötelező erővel írja elő az államnyelv kizárólagos használatát a közélet szinte minden területén, beleértve a közoktatást, a sajtó és hírközlés, valamint a gazdasági, politikai és kulturális tevékenységek szféráit is, amivel gyakorlatilag kizárja bármilyen más nyelvnek a társadalmi érintkezésben történő használati lehetőségét. A jogszabály - mutatott rá a két szervezet - "állampolgári kötelezettségként határozza meg az ukrán nyelv ismeretét, gyakorlatilag bármilyen kinevezessel és megválasztással járó közhivatal, illetve méltóság elnyerésének alapfeltételéül szabja az ukrán nyelv tudását." Szerintük a törvény intézményrendszert hoz létre az előírt szabályok betartatására, annak megsértését hivatalvesztéssel és bírságokkal torolja meg. A KMKSZ és az UMDSZ megállapította, a törvény nem csak ellehetetleníti a nemzeti és nyelvi kisebbségek nyelveinek a közösségi térben való használatát, de még büntetést is kilátásba helyez e szabályok megsértői számára, miáltal ellentmond az ország hatályos alkotmányának és számos nemzetközi kötelezettségvállalásának is.



"Úgy véljük, hogy az elfogadott törvény diszkriminatív jellegű, mely alapjaiban sérti az ország polgárainak emberi jogait, drasztikusan tovább szűkíti az Ukrajnában élő nemzetiségeknek az anyanyelv használatával kapcsolatos jogait, tovább gerjeszti a feszültséget bel- és külpolitikai vonatkozásban egyaránt. Ellentmond az ország európai uniós és euro-atlanti integrációs törekvéseinek" - szögezte le közös nyilatkozatában a KMKSZ és az UMDSZ.

MTI