Sekély ciklon örvénylik - záporokkal indul a május

2019. április 30. 16:33

Magasnyomású zóna húzódik az Azori-szigetektől a Brit-szigeteken keresztül Észak-Európa térségéig, a területén jobbára felhő- és csapadékmentes az idő.



Észak-Európában helyenként több a felhő, de számottevő csapadék ott sem alakul ki. Közép-Európa, valamint a Balkán-félsziget fölött egy sekély ciklon, illetve egy okkludálódott frontrendszer (amikor a hidegfront utoléri a melegfrontot) okoz csapadékos időt. Csehországban, Németország és Lengyelország déli felén és a Kárpát-medencétől délre több helyen jelentős mennyiségű csapadékot mérnek.



A Kelet-európai-síkság északi felén hideg van, a csúcshőmérséklet nem éri el a 10 fokot, sőt helyenként fagypont körül alakul. Norvégiától a Fekete-tengerig lényegesen melegebbet, 20 fok körüli értékeket mérnek, de Közép-Európában a felhős, csapadékos időjárás miatt ennél hűvösebb az idő. Kontinensünk legmelegebb része továbbra is az Ibériai-félsziget, ahol a maximum helyenként eléri a 30 fokot.



A Kárpát-medence időjárását szerda estig a tőlünk keletre örvénylő sekély ciklon alakítja, áramlási rendszerében kedden nedves, szerdán viszont már száraz levegő érkezik fölénk.

Az esti és éjszakai órákban nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, és többfelé várható eső, zápor, a középső és a keleti országrészben elszórtan zivatarok is kialakulnak.



Hajnalra nyugaton már csökken a felhőzet, napközben pedig a keleti tájakon is kisüt a nap, megszűnik a csapadék. Ugyanakkor délután északkeleten elszórtan újabb záporok alakulhatnak ki.



Az északnyugati, északi szél kedden a Dunántúlon, szerdán pedig több helyen megerősödik, szerdán a Zemplénben és a Bodrogközben viharos széllökések is előfordulhatnak.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 17 és 22 fok között valószínű.

MTI