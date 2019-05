Porosenko orosz agressziót érzékel

2019. április 30. 21:01

Petro Porosenko hivatalban lévő ukrán elnök telefonon felhívta kedden Volodimir Zelenszkij megválasztott államfőt, és azt javasolta neki, hogy hangolják össze erőfeszítéseiket az ország elleni orosz agresszióval szemben.

Porosenko közleménye szerint először is gratulált ellenfelének abból az alkalomból, hogy a Központi Választási Bizottság (CVK) hivatalosan is kihirdette őt az elnökválasztás győztesének.



A leköszönő elnök közölte: Zelenszkijjel megállapodtak abban, hogy hamarosan találkoznak.



"A választási rivalizálás a múlté. Egyetlen esélyt sem szabad adnunk (Vlagyimir) Putyinnak (orosz elnöknek) arra, hogy kihasználja az átmeneti időszakot Ukrajnában, a hatalomátadásnak a nálunk zajló demokratikus folyamatát. Számítok arra, hogy ez az álláspont támogatásra talál a megválasztott elnöknél" - fogalmazott Porosenko.



Kiemelte: egységes ukrán álláspontot kell mutatnunk minden partnerünk felé most, amikor a Kreml azzal, hogy orosz útleveleket osztogat a megszállt területeken, az Ukrajna elleni hibridháború újabb szakaszát nyitja meg.



"Az Oroszországi Föderáció a vele szembeni szankciók jelentős szigorítását érdemli. Ez a kérdés lesz a legfontosabb, amelynek elnökségem utolsó heteit szentelem. Folytatni és megoldani ezt a problémát viszont már az új elnök felelőssége lesz. Ezért úgy gondolom, hogy koordinálnunk kell erőfeszítéseinket" - fejtette ki Porosenko.



Putyin múlt szerdán írta alá a rendeletet arról, hogy egyszerűsített eljárásban szerezhetik meg az orosz állampolgárságot a Donyec-medence szakadár területeinek lakói.



Kijevben attól tartanak, hogy a háttérben Moszkva a válság további mélyítésére, nyílt katonai agresszióra készül, és ürügyként akarja majd használni a beavatkozáshoz a térségben élő orosz állampolgárok állítólagos védelmét.



Múlt szombaton Putyin továbbment, és azt is kilátásba helyezte, hogy minden ukránnak egyszerűsített eljárással adnak orosz állampolgárságot, hétfőn pedig már a közös orosz-ukrán állampolgárság lehetőségét is felvetette, reagálva Zelenszkij azon kijelentésére, amely szerint Ukrajna állampolgárságot ad azoknak az oroszoknak, akik készek harcolni a szabadságért.



Olekszij Aresztovics ukrán katonai szakértő a Prjamij televízióban kedden úgy vélekedett, hogy Putyin "trollkodja" Ukrajna megválasztott új elnökét, ami politikai szempontból - együtt az orosz útlevelek osztogatásával - a konfliktus mélyülését jelenti.

MTI