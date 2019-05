A Bodrogközben széllökések is

2019. április 30. 21:29

Előrejelzés az ország területére szerda estig: Nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, eleinte még többfelé várható eső, zápor, a középső és keleti országrészben elszórtan zivatarok is kialakulnak. Hajnalra nyugaton már csökken a felhőzet, napközben pedig a keleti tájakon is kisüt a nap, megszűnik a csapadék.



Ugyanakkor szerda délután északkeleten elszórtan újabb záporok alakulhatnak ki. Az északnyugati, északi szél szerdán több helyen megerősödik a Zemplénben és a Bodrogközben viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 17 és 21 fok között valószínű.



Szerdától már szárazabb léghullámok érkeznek fölénk, inkább már csak északkeleten fordulhat elő zápor. Erősödik a nappali felmelegedés.

