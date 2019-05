Putyin leváltotta minszki nagykövetét

2019. április 30. 22:03

Leváltotta Mihail Babicsot Oroszország minszki nagyköveti posztjáról kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök és Dmitrij Mezencev szenátort nevezte ki helyére.

A fehérorosz külügyminisztérium az elmúlt hónapokban többször arról panaszkodott, hogy Babics, aki menesztéséig a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokért felelős elnöki megbízott is volt, "lerombolja a baráti kapcsolatokat". A misszióvezetővel kapcsolatban, aki tavaly augusztus óta állt a minszki diplomáciai képviselet élén, Minszkben egyebek között az kifogásolták, hogy nyilvános vitába keveredett Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel az országban a Roszatom által megépítendő nukleáris erőmű áráról, a belarusz külügyi tárcával pedig a Krím elcsatolásának ügyében.



Több elemző úgy látja, hogy a nagykövettel szembeni ellenérzések valójában amiatt keletkeztek a fogadó ország részéről, mert túlságosan nyíltan és rátartian szállt síkra az orosz-fehérorosz együttműködés elmélyítése és a gazdasági kapcsolatok átláthatóvá tétele mellett. Emellett igyekezett megakadályozni, hogy Fehéroroszország az orosz élelmiszerembargóval sújtott termékeket reexportáljon, és felemlegette hogy Moszkva évi 5-6 milliárd dollárral támogatja Minszket.



Babicsot, aki korábban a Volgamenti szövetségi körzetben volt elnöki megbízott, nem az orosz külügyminisztérium, hanem a Kreml nevezte ki posztjára is hívta onnan vissza. Tevékenysége a Kommerszant című gazdasági napilap szerint egybeesett egy új orosz politikai irányvonal kezdetével, amely szorgalmazta, hogy Lukasenka tegyen valós lépéseket az orosz-fehérorosz Szövetségi Állam létrehozásáról 1999-ben megkötött egyezményben előírt mély integráció megvalósítása felé.



Ezt - egyebek között a közös fizetőeszköz, vámszolgálat, bíróság és számvevőszék létrehozását - Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök decemberben fel is vetette a nyilvánosság előtt, miközben Lukasenka nyíltan azzal vádolta meg az Oroszországot, hogy el akarja nyelni hazáját és vitatta az orosz energiahordozók árát. Orosz ellenzéki és külföldi sajtóforrások azt sugallták, hogy a Kremlben ismét felötlött: Putyinnak az orosz elnöki mandátumának lejárta után a szövetségi állam vezetőjének székébe kellene átülnie.



A Kommerszant úgy tudja, hogy Putyin és Lukasenka legutóbb Pekingben, az Egy övezet, egy út kezdeményezés csúcstalálkozóján folytatott eszmecserét. A fehérorosz elnök a lap szerint azt ígérte orosz hivatali partnerének, hogy Babics elmozdításának fejében valóban belefog a régóta esedékes integrációba. A Kommerszant egy névtelenül nyilatkozó informátora szerint Putyin megígérte, hogy egy évig nem avatkozik be a belarusz belügyekbe.



Az új nagykövet, Mezencev eddig a Szahalint képviselte az orosz szövetségi parlament felsőházában. Babics számára a lap szerint a Kreml a visszahívást nem büntetésnek szánta, és a tisztségviselő valószínűleg új fontos megbízatásra számíthat.

