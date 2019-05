A Mohamed a leggyakoribb keresztnév Berlinben

2019. május 3. 09:09

Németország leggyakoribb keresztneve a Paul és a Marie, viszont három olyan tartomány is van, ahol a fiúknál a Mohamed a top háromba került.

A Marie és a Paul a legkedveltebb utónév Németországban, Berlinben a Mohamed különböző változatai a legnépszerűbbek a fiúknál a német nyelvtudományi társaság (GfdS) csütörtökön ismertetett kimutatása szerint.

Az országszerte mintegy 700 anyakönyvi hivatalból begyűjtött 2018-as adatok alapján a tíz legnépszerűbb utónév listáján nem történt nagyobb szabású átrendeződés, a lányoknál az egyetlen új szereplő a Johanna - amely 2017-ben elért 11. helyről a 10. helyre lépett előre -, a fiúknál pedig a 12. helyről a 9. helyre előrelépő Henry/Henri, amely évek óta az első angol eredetű név az élbolyban.



A lista elején a lányoknál helyet cserélt a Marie és a Sophie/Sofi utónév, a fiúknál az előző évi listavezető Maximilian a harmadik helyre szorult, a Paul pedig a harmadikról lépett az élre, megelőzve a tavaly és 2017-ben is második helyezett Alexandert.



A GfdS 1977 óta állítja össze a legkedveltebb utónevek rangsorát. Akkor a lányoknál a Stefanie, a fiúknál a Christian volt az első. Tavaly egyik sem jutott be az első tízbe.



A nyelvtudományi társaság nemcsak össznémet listát készít, hanem tartományi szintű összesítéseket is. Ezek alapján meghatározó trend az idősebb nemzedékek születésének idején kedvelt nevek terjedése, főleg az ország keleti részén, a volt NDK területén és az északi tartományokban. Ezeken a vidékeken a lányoknál egyre népszerűbb például az Ida, a Greta és a Leni, a fiúknál pedig a Karl, a Jakob és a Theo.



Szintén jellemző a Mohamed fiú utónév különböző változatainak előretörése, ez a név három tartományban - Berlin, Bréma, Saar-vidék - is bejutott az első három közé, és Berlinben az első helyen végzett.

MTI