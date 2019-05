Fülöp Attila a Befogadlak programról

2019. május 3. 11:45

Jövő év január elsejétől a nevelőszülőknek is elérhetővé válik a gyermekgondozási díj, a gyed - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára (KDNP) csütörtökön Szombathelyen.

Fülöp Attila a Befogadlak elnevezésű nevelőszülői program rendezvényén hangsúlyozta: a kormány a családtámogatási intézkedésekkel a nevelőszülőket is segíteni kívánja.



Magyarország nem lehet közömbös a gyermekvédelmi rendszerben nevelt 23 ezer gyermek sorsa iránt, nagyon nem mindegy, hogyan nőnek fel, tudnak-e később munkát vállalni és családot alapítani - mondta az államtitkár.



Emlékeztetett, 2014-től foglalkoztatási jogviszonynak számít a nevelőszülői státusz.



Szavai szerint a társadalom részéről köszönet és megbecsülés jár azoknak, akik a nevelőszülői hivatást választják, hiszen megosztják életüket a rájuk bízott gyerekekkel, akik tőlük tanulják meg, hogyan kell és hogyan lehet családi közösségben élni.



Fülöp Attila szólt arról is, hogy a nevelőszülői hivatást népszerűsítő programsorozat zárórendezvényét május 19-én a Várkert Bazárban tartják; az eseményen sztárok lépnek színpadra gyermekvédelemben nevelkedő gyerekekkel együtt.



Szombathelyen a nevelőszülői programot népszerűsítő rendezvényt a Haladás Sportkomplexumban tartották, ahol családi nap keretében olyan szülőpárok mutatkoztak be, akik vér szerinti gyermekeik mellett gyermekvédelemben részesült gyereket, illetve gyerekeket is nevelnek családjukban.



A rendezvény keretében adták át a „Lehetetlen nincs!" elnevezésű, gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyerekek és fiatalok számára kiírt rajzpályázat Vas megyei díjait.



Hende Csaba (Fidesz) az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében "értékmentésnek" nevezte a nevelőszülők áldozatos munkáját.

