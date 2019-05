Merkel az EPP nevében nyilatkozik: címkéz, elhatárolódik

2019. május 3. 12:16

Elutasította Angela Merkel német kancellár a magyar kormányfőnek arra tett javaslatát, hogy az Európai Néppárt (EPP) legyen nyitott és működjön együtt a Liga olasz kormánypárt által kovácsolt új jobboldali szövetséggel.

A nigeri látogatáson tartózkodó kancellár kifejtette: teljes mértékben egyetért Manfred Weberrel, az EPP csúcsjelöltjével, aki szerint a néppárt semmiféle módon nem fog együttműködni a radikális jobboldali pártokkal a május végi európai parlamenti választások után. Angela Merkel egyúttal emlékeztetett arra is, hogy a Fidesz néppárti tagsága jelenleg fel van függesztve.



Orbán Vikor miniszterelnök csütörtökön Budapesten tartott közös sajtótájékoztatót Matteo Salvinivel, a Liga elnökével. Orbán hangsúlyozta, hogy meghatározó tényező, ki az, aki a bevándorlást támogatja, és ki az, aki ellenzi.



Közölte: az EPP-től balra eső pártok a bevándorlás mellett vannak, az attól jobbra lévő pártok pedig - köztük a Salvini által alapított Népek és Nemzetek Európai Szövetsége (EAPN) - ellenzik azt.



A magyar miniszterelnök szorgalmazta, hogy az EPP legyen nyitott az együttműködésre a tőle jobbra álló pártokkal - például a Ligával -, mert szerinte Európának bevándorlásellenes politikai erők szövetségére van szüksége.



Elutasította Orbán Viktor felvetését a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer is, aki Angela Merkelt váltotta a pártelnöki tisztségben. A politikus német hírportálokon idézett nyilatkozatában kiemelte, hogy "ha Orbán még inkább eltávolodik az EPP-től, nem lesz visszaút számára és a Fidesz számára".



Annegret Kramp-Karrenbauer hozzátette: a spanyolországi parlamenti választások eredménye is mutatja, hogy a közeledés a jobboldali populistákhoz "teljes tévút".



MTI