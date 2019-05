Patai Mihályt javasolja a jegybank a BÉT új elnökének

2019. május 3. 15:10

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) májusi közgyűlésén azt javasolja majd, hogy Patai Mihályt, az MNB alelnökét válasszák meg a BÉT új elnökének. A tőzsde vezérigazgatói posztját továbbra is Végh Richárd tölti be - közölte a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az MTI-vel pénteken.

A Budapesti Értéktőzsde május 21-i éves rendes közgyűlésén a jegybank javaslatára Patai Mihályt, az MNB frissen kinevezett alelnökét választhatják meg a tőzsde elnökének a tőkepiac fejlesztése érdekében. Az új elnök megválasztásával a Budapesti Értéktőzsde elnöki és vezérigazgatói pozíciói ismét szétválnak, a vezérigazgatói feladatkört a továbbiakban is a tisztségre 2016 januárjában kinevezett Végh Richárd látja el, aki 2017 márciusa óta az elnöki pozíciót is betölti.



A Magyar Nemzeti Bank a BÉT minősített többségi tulajdonosaként a gazdaságfejlesztés, a versenyképességi fordulat fontos eszközeként tekint a tőkepiacra, ezt jelzi a BÉT elnöki poszt betöltésére vonatkozó javaslat is. A jegybank a BÉT-ben 81,35 százalékos részesedéssel rendelkezik az ez év március 31-i állapot szerint.



Az MNB február végén publikálta 330 pontból álló versenyképességi programját, amely szerint a magyar tulajdonú kis- és középvállalatok termelékenységének javulását, átlagos méretének növekedését és külpiaci versenyképességének fejlődését - a bankrendszer hatékonyságának javítása mellett - a tőzsde és a vállalatikötvény-piac számottevő bővítésével támogatnák.



Ennek érdekében az MNB július 1-jén vállalatikötvény-vásárlási programot indít növekedési kötvényprogram néven, amelynek keretében 300 milliárd forint keretösszegig vásárol hazai székhelyű, nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, jó minősítéssel rendelkező kötvényeket. A piaci likviditás, illetve a transzparencia növelése érdekében a kibocsátóknak a kötvényeiket a forgalomba hozatalt követően 180 napon belül be kell vezetniük a Budapesti Értéktőzsde valamely kereskedési helyszínére.



Patai Mihályt az idén április 17-én nevezték ki a Magyar Nemzeti Bank alelnökének. 2006-tól MNB-alelnöki kinevezéséig az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója volt. Patai Mihály korábban, 2008 decembere és 2011 szeptembere között már betöltötte a Budapesti Értéktőzsde elnöki tisztét.

MTI