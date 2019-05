Áder: felbecsülhetetlen a magyarságot szívügyüknek érzők összefogása

2019. május 3. 16:34

Áder János köztársasági elnök felbecsülhetetlennek nevezte a Magyarország ügyét szívügyüknek tekintők összefogását pénteken a Sándor-palotában, ahol a Magyarország Barátai Alapítvány által szervezett konferencia résztvevőit fogadta.

Az államfő köszöntőjében úgy fogalmazott, a konferencia vendégei hazájukban is mindig Magyarországot képviselik, és eközben pontosabb, hitelesebb képet mutatnak Magyarországról a világnak, mint bármilyen kampány vagy újsághír.



Áder János felelevenítette az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik fontos katonai vezetőjének, Répásy Mihálynak az emlékét, akit harci sikerei ellenére az utánpótlás biztosítására rendeltek ki. Répásy Mihály sorsa tanulságos példa arra, hogy háborúban, de békében is mit ér a szervezőmunka, amely ritkán látványos, de annál hasznosabb, nélkülözhetetlenebb - mondta a köztársasági elnök.



Kiemelte, ehhez hasonlóan "Magyarország Barátai" is valamennyien megmutatják, mekkora szellemi és gazdasági erőforrás "egy megfelelő ember a megfelelő helyen". A személyes jelenléten keresztül sugárzott hitelesség, s az ennek révén elért bizalom ugyanis pótolhatatlan - tette hozzá Áder János. Vizi E. Szilveszter, a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke beszédében köszönetet mondott az államfőnek, amiért immár hatodik alkalommal látja vendégül hivatalában szervezetük tagjait.



Hangsúlyozta továbbá, a Magyarország Barátai Alapítvány igazi közösségé formálódott, amely összefogja a világ különböző pontjain élő magyarokat is.



Vizi E. Szilveszter különösen fontos értéknek nevezte a Magyarországhoz tartozást. "Nem elég tehetségesnek lenni, magyarnak is kell lenned" - idézte a köztársasági elnökhöz hasonlóan a világhírű magyar származású fotóriportert, Robert Capát.



MTI