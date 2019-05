Venezuela: az USA hadsereggel exportálná a demokráciát

2019. május 3. 21:25

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Mike Pompeo és ügyvezető védelmi minisztere, Patrick Shanahan, valamint John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó áttekintette és pontosította pénteken azokat az amerikai katonai terveket, amelyek szerintük a venezuelai válság megoldását segíthetik.

A három amerikai politikust az amerikai hadsereg déli parancsnokságának vezetője, Craig Faller admirális tájékoztatta a venezuelai válságról és a katonai megoldás lehetőségeiről.



A Faller tengernagy irányította déli parancsnokság (SOUTHCOM) felel a dél-amerikai térségért, és feladata Venezuela helyzetének elemzése, megfigyelése, a térségben folyó hírszerzés támogatása.



Patrick Shanahan az újságírókat arról tájékoztatta, hogy megvitatták a katonai megoldás lehetőségeit, de részletekre nem kívánt kitérni. Az újságírók szerint nem adta jelét annak, hogy Washington katonai beavatkozásra készülne Venezuelában.



"Egész sor átfogó megoldásunk van különböző helyzetekre, de ezzel be is fejeztem" - fogalmazott az ügyvezető védelmi miniszter az újságíróknak, hozzátéve, hogy a többit "a képzeletükre bízza". Mindazonáltal leszögezte: minden megoldás elképzelhető.



Shanahan elmondta: az ő kérésére ültek össze a helyzet megvitatására, mert tisztábban akarta látni az elmúlt napok fejleményeinek tükrében a venezuelai helyzetet. A héten ugyanis Juan Guaidó ellenzéki vezető - akit az Egyesült Államok Venezuela ideiglenes államfőjének ismert el - katonai felkelésre szólított fel, arra buzdítva a hadsereget, hogy álljon át az ellenzék oldalára. Ez nem történt meg, viszont szerte az országban véres összecsapásokba torkolló tüntetések zajlanak.



Arra az újságírói kérdésre, hogy vajon az ellenzéki vezető felszólításának kudarca nem jelenti-e egyúttal az amerikai hírszerzés kudarcát is, Shanahan azzal válaszolt, hogy változatlanul nagyon bízik az amerikai hírszerzés információinak pontosságában.



A tanácskozáson jelen volt Joseph Dunford, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője, Dan Coats, az amerikai hírszerző szerveket összefogó csúcsszervezet, az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője és Mick Mulvaney, a Fehér Ház kabinetfőnöke is.



A tanácskozás után Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője újságírók kérdésére válaszolva leszögezte: "az elnök megteszi majd, ami szükséges". Részletekbe azonban ő sem bocsátkozott.



Craig Daller tengernagy szerdán számolt be a képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottsága előtt a venezuelai válságról. Kiemelte a többi között Oroszország Caracasnak nyújtott technikai és katonai segítségét, a kubai támogatást, Kína kölcsönök révén biztosított támogatását, és megemlítette azt is, hogy információk szerint Irán megkezdte közvetlen repülőjáratok indítását Venezuelába, felélénkítve egyúttal a dél-amerikai országhoz fűződő diplomáciai kapcsolatokat.

MTI