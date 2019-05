Bakondi: ellenőrizetlenül ne léphessenek a kontinensre

2019. május 3. 22:43

Az európai migránskérdés egyik meghatározó eleme, hogy ne érkezzen több migráns ellenőrizetlenül Európába - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Bakondi György hozzátette: a másik kiemelten fontos dolog, hogy ne legyenek olyan "húzóerőt" jelentő európai uniós intézkedések, amelyek miatt még többen kelnek útra.



Kiemelte: meg kell védeni a határokat. Meg kell akadályozni, hogy tömegek ellenőrizetlenül érkezzenek Európába. Akik pedig korábban érkeztek, és nem jogosultak a menedékre, azokat vissza kell szállítani. Az érintett országokat pedig segélyekkel segíteni, a segítséget kell odavinni - jelentette ki.

Szólt arról is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter csütörtöki budapesti tárgyalásán is egyetértett abban, hogy a határ őrizete politikai akarat kérdése, függetlenül attól, hogy szárazföldi vagy tengeri határról van szó.



Bakondi György szerint az Európai Parlamenti választás után eldől, hogy milyen formációkban, milyen politikai megoldások mentén biztosítható, hogy a következő (bizottsági és parlamenti) ciklusban ne a bizonytalanság, a tömeges beáramlás, a jogszabályok semmibe vétele, a tagállamok fenyegetése, a szuverenitás állandó támadása legyen a fő kérdés, hanem azon erők támogatása, akik védelmezik Európa határait.



Kérdésre válaszolva elmondta, Orbán Viktor 7 pontos programját aláírók száma már most meghaladta a másfélmilliót, amely azt jelzi, hogy a lakosság nagyon nagy számban támogatja Magyarország biztonságával, belbiztonságával, szuverenitásával és a keresztény kultúra védelmével kapcsolatos elképzeléseiket.

MTI