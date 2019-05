A román jégkorong-válogatott jutott fel a divízió I/A-ba

2019. május 4. 15:54

A román jégkorong-válogatott nyerte a tallinni divízió I/B-világbajnokságot, így jövőre egy osztállyal feljebb szerepelhet.

A javarészt székely játékosokra épülő csapat veretlenül zárt az élen az észtországi tornán: a házigazda észteket szétlövéssel 4-3-ra, a japánokat 3-2-re, a - tavaly még egy osztállyal feljebb játszó - lengyeleket hosszabbítás után 3-2-re, míg az ukránokat 5-1-re győzte le a zárófordulóig. Szombaton pedig 3-1-re bizonyult jobbnak a holland csapatnál, s bár a később jégre lépő lengyelek pontszámban még befoghatják - ha legyőzik a japánokat -, ám az egymás elleni eredmény miatt már biztos a román arany.

A román együttes így 2020-ban a divízió I/A vb-n szerepelhet majd, egy csoportban a magyar válogatottal, amennyiben az vasárnap kiharcolja a bennmaradást a nurszultani világbajnokságon.

Litvánia megszerezte első győzelmét, a világelitben a kazahok

A litván jégkorong-válogatott megszerezte első győzelmét és pontszámban beérte a magyar csapatot a nurszultani divízió I/A-világbajnokságon, miután szombaton meglepetésre 2-1-re nyert a Koreai Köztársaság együttese ellen. Ezzel az is eldőlt, hogy a házigazda Kazahsztán jövőre a világelitben szerepel.

Az eddig pont nélkül álló litvánok többet kísérleteztek a nyitó játékrészben, s a magyarok ellen is betaláló Tadas Kumeliauskas góljával emberelőnyben vezetést szereztek.

A folytatásban a hátrányban lévő ázsiai együttes volt aktívabb a kapu előtt - 15, illetve 7 kísérlet -, ám mindkét fél csak meg nem adott gólig jutott.

Így litván előnnyel fordultak a záró felvonásra, amelyben a dél-koreaiak csapatkapitánya, Kim Szang Vuk egyenlített. A torna ponterősségben eddig legjobb játékosa hétfőn kétszer is betalált a magyar válogatott kapujába.

A tavaly még a harmadosztályban szereplő baltiak azonban nem hagyták annyiban, s tíz perccel a dudaszó előtt újra vezetést szereztek Paulius Gintautas révén, s előnyüket meg is tartották.

Sikerével a litván csapat beérte a magyar válogatottat - amely csütörtökön 4-1-re legyőzte a baltikumi együttest -, s az ugyancsak három pontos szlovén csapatot a tabellán.

A zárófordulóban vasárnap a szlovén-litván lesz az első, míg a kazah-magyar az utolsó összecsapás. Majoross Gergely megbízott szövetségi kapitány csapatának ugyanannyi pontot kell szereznie, mint amennyit a litvánok gyűjtenek a zárónapon, vagy többet, mint amennyivel Szlovénia gazdagodik, így kerülheti el a kiesést jelentő utolsó pozíciót.

Egyben az is eldőlt, hogy befejező két mérkőzésének eredményétől függetlenül a kazah válogatott biztosan a tagja lesz a 2020-as svájci elit vb mezőnyének. Szombaton (ma) ugyanis a vele azonos pontszámmal álló fehérorosz csapattal találkozik a házigazda, amelynek előnye három pont a harmadik Koreai Köztársaság előtt, s amelyet 4-1-re legyőzött csütörtökön, pontazonosságnál pedig az egymás elleni eredmény rangsorol.



Eredmény, 4. forduló:

Litvánia-Koreai Köztársaság 2-1 (1-0, 0-0, 1-1)



gól: Kumeliauskas (14.), Gintautas (50.), illetve Kim Sz. V. (43.)

A fehéroroszok is a világelitbe jutottak

A fehérorosz jégkorong-válogatott is biztosította feljutását a nurszultani divízió I/A-világbajnokságon, miután szombaton egy pontot szerzett azzal, hogy hosszabbításban 3-2-re kapott ki a már biztos feljutó kazah csapattól.

A házigazdák a szlovénok ellen duplázó Nyikita Mihajlisz találatával az első játékrészben vezetést szereztek, és mivel támadásban aktívabbak voltak, még a szünet előtt növelték előnyüket - a kapura lövések száma 11-5 volt a javukra.

Az első három mérkőzését megnyerő fehérorosz csapatnak egy pont elég volt a jövő évi A csoportos szereplés biztossá tételéhez. Noha a második húsz percben is számos lövőhelyzetet alakított ki a kazah válogatott - 17, illetve 8 kísérlet -, a belorusz együttes szépíteni tudott egy távoli lövéssel, majd kivédekezett egy emberhátrányt, amelyben több nagy hazai lehetőséget is láthatott a Barisz Aréna 7418 fős közönsége.

A záró felvonás elején egyenlített a fehérorosz válogatott: a litvánok és a magyarok ellen is betaláló Nyikita Feoktyisztov volt eredményes. Ezt követően is inkább a kazahok maradtak veszélyesek, de már hátul is törekedtek a biztosabb játékra. Újabb találat azonban nem esett a rendes játékidőben, így következhetett az első hosszabbítás a nurszultani vb-n.

A három a három elleni ötperces ráadásban is veszélyesen játszott a kazah válogatott, amely végül megőrizte veretlenségét Arkagyij Sesztakov 64. percben szerzett győztes találatával.

Eredmények, 4. forduló:

Kazahsztán-Fehéroroszország 3-2 (2-0, 0-1, 0-1, 1-0) - hosszabbítás után



gólszerzők: Mihajlisz (9.), Zajlauov (16.), Sesztakov (64.), illetve Gyemkov (27.), Feoktyisztov (45.)



korábban:

Litvánia-Koreai Köztársaság 2-1 (1-0, 0-0, 1-1)



g.: Kumeliauskas (14.), Gintautas (50.), illetve Kim Sz. V. (43.)



pénteken játszották:

Szlovénia-Magyarország 6-0 (1-0, 3-0, 2-0)



g.: Stebih (14.), Drozg (21., 24.), Kuralt (31.), Kopitar (55.), Hebar (59.)



Az ötödik (utolsó) forduló programja magyar idő szerint:

Szlovénia-Litvánia 8.30

Fehéroroszország-Koreai Köztársaság 12.00

Kazahsztán-Magyarország 15.30

Az állás: 1. (és feljutott) Kazahsztán 11 pont, 2. (és feljutott) Fehéroroszország 10, 3. Koreai Köztársaság 6, 4. Szlovénia 3, 5. Magyarország 3, 6. Litvánia 3

Pontazonosságnál az egymás elleni eredmény rangsorol.







MTI