Mit adott az Európai Unió a 2004-ben csatlakozott országoknak?

2019. május 4. 18:18

Magyarország 15 éve tagja az Európai Uniónak. A 2004. május 1-ei csatlakozást követően hazánk a szigorú feltételeket is teljesítette, hogy beléphessen a schengeni övezetbe. Egy felmérés szerint a magyarok többsége pozitívan értékeli az uniós tagságot, és bíznak benne a jövőben is, sokkal inkább, mint az alapító országokban élők.

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy Európa újra egyesült – fogalmazott Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában. Elmondta, a közép-európai régió oda csatlakozott, ahová mindig is tartozott a kultúra, a világnézet és a gazdaság tekintetében.

Hangsúlyozta, a magyarok is úgy gondolják, hogy Magyarország jó döntést hozott 2004-ben a csatlakozással. A tagság több esetben is szolgálja a magyar érdekeket, a schengeni térségeken belül például lebomlottak a határok, így nincs határellenőrzés a tagországok között.

Hozzátette, érzelmi töltetet is hordoz magában az európai uniós csatlakozás. Kiemelte a schengeni egyezményt, amely közel áll az emberekhez, hiszen ez alapján értik meg, hogy miért is jó az Európai Unió: a politikai és kulturális közösségen belül nincsenek határok. Megjegyezte, Schengen jóvoltából nem csak az emberek, de a tőke, a munkaerőpiac és más szolgáltatások is szabadon áramolhatnak.

Törcsi Péter elmondta, napjainkban Kelet- és Nyugat-Európa megosztottsága miatt Közép-Európa, és azon belül pedig a visegrádi négyek lett a húzóereje az európai gazdaságnak. Ez azért lehet, mert ez egy homogénebb terület az Európai Unióban, illetve ezekben az országban pénzügyi, politikai, egzisztenciális és gazdasági stabilitás van – fűzte hozzá.

hirado.hu - Kossuth Rádió