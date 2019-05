Pásztor Istvánt újraválasztották a VMSZ elnökévé

2019. május 4. 22:27

Újabb négy évre Pásztor Istvánt választották meg a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének a legnagyobb délvidéki magyar párt szombati tisztújító közgyűlésén a nyugat-bácskai Doroszlón.

Az elnöki tisztségre ő volt az egyetlen jelölt. A jelen lévő 330 küldött közül 324-en szavaztak, közülük 323-an támogatták Pásztor Istvánt.

Pásztor István először 2007 májusában választották meg a VMSZ élére, miután az addigi elnök, Kasza József bejelentette visszavonulását. A 63 éves politikusnak ez a negyedik pártelnöki mandátuma.

A politikus sikeresnek értékelte a párt utóbbi négy évét. Kijelentette, a VMSZ most erősebb, mint négy éve volt, kompakt, bizakodó, munkára kész és jól szervezett - fogalmazott a régi-új pártelnök. Köszönetet mondott a VMSZ partnereinek és szövetségeseinek, a Fidesz-KDNP-nek, a magyar kormánynak, a Szerb Haladó Pártnak és a szerb kormánynak.

Pásztor István a megválasztását követően a sajtónak elmondta: a következő négy év legfontosabb célkitűzése is az lesz, hogy magyarként lehessen megmaradni és boldogulni a szülőföldön.

Szerbia fejlődése is elemi érdeke a vajdasági magyarságnak, és az ország európai uniós csatlakozása is kiemelt helyen szerepel a célok között. Hangsúlyozta: az egyetemes magyar nemzet részeként a vajdasági magyarságnak is elemi érdeke az anyaország felemelkedése.

Mint mondta: a következő négy évben a célok megvalósítása érdekében közelebb kell menni az emberekhez, a családok szintjéről kell megfogalmazni a közösség érdekeit. Véleménye szerint Szerbia élhető ország, viszont minden korábbinál szorosabb közösségi összefogásra van szükség a lehetőségek kiaknázása érdekében.

A VMSZ doroszlói tisztújításán a 128 jelölt közül megválasztották a párt 50 fős tanácsának tagjait. A párt 21 tagú elnökségét és három alelnökét a tanács következő ülésén választják meg.

A 2011-es népszámlálási adatok szerint Szerbiában valamivel több mint 253 ezer magyar él, ami a lakosság 3,53 százalékát jelenti. A negyedmilliós magyarság az észak-szerbiai Vajdaságban él. A közgyűlésen elhangzott, hogy a VMSZ-nek már valamivel több mint 12 ezer tagja van.

MTI