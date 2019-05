Még kivár az OMV-Petrom a román gáz kitermelésével

2019. május 5. 09:49

Nem teszik lehetővé a jelenlegi romániai törvények egy, az OMV-Petrom szándékában álló, több milliárd eurós beruházásról szóló döntést – állapította meg az osztrák–román vállalat a tegnap közzétett első negyedéves jelentésében. A szóban forgó projekt a fekete-tengeri Neptun-térség földgáztartalékainak kitermelését célozná. A cég nem tett le a kontinentális talapzat alatt felfedezett, több mint 40 mil­liárd köbméternyi földgáz kitermeléséről és értékesítéséről, ennek érdekében pedig további tárgyalásokat akar folytatni a román kormánnyal a befektetői feltételek javításáról – tolmácsolta a távirati iroda a román Agerpres hírügynökség által idézett dokumentum tartalmát.

A vállalat korábbi számításait az a 114-es számú adóügyi sürgősségi rendelet húzta át, amellyel tavaly év végén lepte meg a bukaresti kormány a gazdasági szereplőket. Az OMV-Petrom a liberalizált gázpiachoz való visszatérés egy szükséges lépéseként értékelte a kormány március végi 19-es számú sürgősségi rendeletét, amely – a bank­adó csökkentése mellett – a 114-es kormányrendelet magánnyugdíjalapokra, energetikai cégekre és távközlési szektorra vonatkozó előírásait is módosította, illetve elhalasztotta.

A vállalat számításait egy tavaly év végi rendelet húzta keresztül Fotó: Reuters

A cég azonban jelentésében kiszámítható, stabil, befektetőbarát adószabályozást sürget, ami nélkül a szárazföldi és a tengeri beruházásait nem fejleszti. A projektben érdekelt az Egyesült Államok is az ExxonMobil révén. Az USA energiaügyi miniszterével folytatott egyeztetése alkalmával a román miniszterelnök-helyettes éppen átlátható befektetői környezet megteremtését ígérte – számolt be erről lapunk is.

Ana Birchall az amerikai miniszterrel energetikai együttműködésről, a fekete-tengeri nyersanyag kitermeléséről, a regionális energetikai biztonságról és az energiaszállítási hálózatok összekapcsolásáról, kiemelten az évi 4,4 köbméteres szállítási kapacitással tervezett BRUA (Bulgária–Románia–Magyarország–Ausztria) gázfolyosó megépüléséről folytatott eszmecserét. E kapacitás nagy részét magyar vállalatok kötötték le, a csanádpalotai vezetéken a Románia–Magyarország irányú szállítás biztosítása szomszédunk várhatóan idén teljesítendő feladatai között van.

