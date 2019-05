Már elkezdődött a V4-ek expresszvonatjának tervezése

2019. május 7. 11:37

Két év múlva kész lesz a Budapest—Pozsony—Brünn—Varsó nagy sebességű vasút megvalósíthatósági tanulmánya, miután az állami beruházó elbírálta a pályázatokat. A pálya végig új nyomvonalon, két vágányon, óránként 250—350 kilométeres sebességet lehetővé téve épül majd ki, új hídon halad át a Duna és az Odera fölött. A projekthez új járműveket is be kell szerezni.

Elbírálták a nagy sebességű vasútvonal megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére vonatkozó pályázatokat a közbeszerzési értesítő közleménye szerint, a nyertes a kizárólag magyar cégekből álló NSV Varsó Konzorcium lett, amely két év alatt nettó 1,1 milliárd forintért végzi el a munkát. A feladat a négy visegrádi ország összekötése egy 700–900 kilométer hosszú, új nyomvonalon haladó pályával. A vonalon óránként legalább 250 kilométeres sebességgel kell haladniuk a vonatoknak, de kiszámolják a 300, illetve 350 kilométeres sebességhez tartozó paramétereket is. A cél az, hogy a leendő vasútvonalon évente legalább 500 000 utast szállíthassanak. A létesítmény négy nagyvárost köt majd össze, a három fővároson kívül a csehországi Brünn városi közösségi közlekedési rendszerébe csatlakozik egy-egy intermodális csomóponton keresztül.

A tervezőknek speciális műtárgyakkal, egyebek mellett folyami hidakkal kell számolniuk. A leendő pálya Pozsony alatt lép át a Duna, és Ostrava térségében az Odera felett, de emellett nagy forgalmú közutak keresztezésénél, városi környezetben, nehéz domborzati viszonyok között felüljárók, hidak, alagutak létesítését is mérlegelik majd. A vonalra nagy sebességű járműszerelvényeket kell majd beszerezni, amelyek a hagyományostól elté­rőek, nagyobb teljesítményűek és kapacitásúak. A pálya forgalmának szervezése érdekében intelligens közlekedési megoldásokat is szükséges tervezni. Az NSV Varsó Konzorciumnak a pálya hazai szakaszára a kiválasztott változatot úgy kell kidolgozni, hogy az tartalmazza a pálya geo­metriai adatait is.

Egészen Varsóig ér majd a leendő nyomvonal, de a meglévő infrastruktúra nem használható Fotó: REUTERS/Kacper Pempel

A Budapest–Varsó nagy sebességű vasút megépítéséről tavaly októberben állapodtak meg az érintett visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország miniszterei. A nyilatkozat szerint a zöldmezős beruházásban felépülő, kétvágányú, legalább 250 kilométeres haladási sebességű vasút várhatóan csak az említett négy városban áll meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a megállapodás aláírásakor rávilágított, hogy Közép-Európában ritkák az észak–déli irányú infrastruktúrák és szűkösek a határátkelési lehetőségek is. Ezeket a versenyhátrányokat mielőbb orvosolni szükséges, ehhez pedig jelentősen hozzájárul majd a stratégiai fontosságú új vasúti összeköttetés. A korszerű vasútvonal ezenfelül valós konkurenciát jelent majd a légi közlekedésnek.

