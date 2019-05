A belgák ellenzik a migrációt

2019. május 7. 15:33

A belgák nagy része egyértelműen ellenzi a menekültbefogadást, és jelentős részük akár a diktátorok keze közé is visszaküldené az érkezetteket – derült ki a Ceci n’est pas une crise nevű, brüsszeli székhelyű alapítvány friss felméréséből. Azzal a felvetéssel, hogy „Nagyon támogatom, hogy a lakóövezetembe menekültek érkezzenek”, a megkérdezettek 53 százaléka nem értett egyet, szemben az azt támogató harminc százalékkal.

Az egyébként magát populizmusellenesnek valló alapítvány adatai­ból az is kiderült: a belgák 49 százaléka akár diktatórikus körülmények közé is visszaküldené a menedékkérőket, 63 százalék pedig ellenzi a kijelentést, miszerint „Belgiumnak megfelelő eszközei vannak a háborús övezetekből érkezők befogadására”. A legtöbben – 54 százalék – azzal is egyetértettek, hogy a bevándorlók veszélyt jelentenek a helyi identitásra, hagyományokra és kultúrára.

A friss felmérés szerint a lakosság fele akár diktatúrába is visszaküldené a menedékkérőket Fotó: Reuters

A meglepően migránsellenes eredményeket felmutató felmérés szerint a megkérdezettek legnagyobb része – pontosan ötven százalék – szimpatizál a keleti keresztényekkel, míg a leginkább ellenszenvet kiváltó csoportot – velük csupán huszonhat százalék érzett együtt – az Észak-Afrikából érkezettek jelentik.

A migrációs vélemények minden bizonnyal hatással lesznek a pár hét múlva esedékes maratoni választásokra, Belgiumban ugyanis nemcsak európai parlamenti, de parlamenti és regionális voksolást is tartanak majd. A menekültkérdést pedig leginkább a flamand, nacionalista érdekeket képviselő pártok tekintik a sajátjuknak. Nemhiába; egy másik, szintén friss közvélemény-kutatás szerint bár Flandria lakossága nem utasítja el teljes egészében a multikulturális társadalmat, a szociális biztonság és az anyagi kérdések mellett leginkább az ellenőrizhetetlen bevándorlás aggasztja őket. A migránsok részéről többre van szükség, mint a flamand nyelv ismerete, a legtöbben pedig kényelmetlenül érzik magukat, ha egy fejkendős hivatalnokkal találkoznak – szemlézte a kutatás pár pontját a VRT flamand közszolgáltató.

A flamandok kétharmada egyébként a klímapolitikát és a környezetvédelmet is prioritásnak tekinti, akárcsak Belgium francia ajkú lakossága. Vallóniában ugyanakkor nyoma sincs a migránsellenes hangoknak: jelenleg a legnagyobb ütemben a helyi Zöldek, illetve a Munkáspárt támogatottsága növekszik, a népszerűségi listák csúcsán pedig a szocialisták állnak. Charles Michel miniszterelnök és liberális pártja, a Reform Mozgalom a 2014-es eredményekhez képest már most több mint hét százalékpontnyit gyengült.

magyarnemzet.hu