Sajtóklub: A választók majd eldöntik, kinek jut a tök alsó

2019. május 7. 17:19

Egyre inkább úgy tűnik, hogy amit mi Európai Néppártnak gondoltunk, az egész egyszerűen nem létezik. Nincs kizárva, hogy a Fidesz végleg szakít az európai kereszténydemokratákkal, bár Orbán Viktor kormányfő szavai szerint, ezt nem akarják.

A Fidesz és az Európai Néppárt kapcsolatában – mint arra a Hír TV Sajtóklub című műsorának vendégei, Huth Gergely, Bencsik Gábor és Gajdics Ottó is rámutatott – sorsdöntő dátum lesz 2019. május 26., ugyanis nem a politikusok, hanem az európai választók osztják a lapokat, így az európai parlamenti voksolást követően fog kiderülni, hogy a most erőteljesen balra tolódó pártcsalád milyen irányba fog fordulni.

A baloldali, liberális megmondóemberek és sajtójuk „szörnyülködve” számolt be arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten Matteo Salvini olasz belügyminisztert fogadta. A hétvégén üzent Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Összefogás vezetője, hogy örömmel látna a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája frakcióban a májusi európai parlamenti választásokat követően, hétfőn pedig Budapestre látogatott Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt elnöke. Bayer Zsolt felvetette, a jelek alapján úgy tűnik, a Fidesz kilépése az Európai Néppártból előbb-utóbb elengedhetetlen lesz. A műsorvezető felvezetőjére reagálva Gajdics Ottó kiemelte, amit néppártnak ismert, vagy gondolt a közvélemény, az gyakorlatilag nem létezik.

A haza és nemzet kifejezést használókat nacionalistának, populistának bélyegzik, ám jól tudni, hogy ez a balliberálisok szájából egyenlő a nácizmussal – mondta a Karc FM főszerkesztője. Gajdics Ottó felidézte, az a néppárt szerepel a mi elképzeléseink között, amelyik keresztény értékek mentén, jobboldali, konzervatív nemzeteket preferáló pártcsaládként ismertünk.

A helyzet az, hogy a néppártiak mi vagyunk, mert, ha ők a néppártiak, mi különbözteti meg őket a zöldektől, a baloldaliaktól, vagy kommunistáktól? – tette fel a kérdést.

Megkerülhetetlennek nevezte Orbán Viktort az európai politikában Bencsik Gábor, a Magyar Krónika főszerkesztője. Az újságíró úgy fogalmazott, a lapokat a választók május 26-án fogják kiosztani, bár azt még nem tudni, hogy kinek milyen lap lesz a kezében.

Várjuk meg, hogy ki, milyen lapot kap a kezébe, kinél lesz a piros ász, kinél lesz a tök alsó, ezt majd a választók eldöntik. Ha a lapok a kézben vannak, indulhat a parti – tette hozzá.

Bencsik Gábor teljesen egyértelműnek tartja az Európai Néppárt balra tolódását, azt pedig tényezőnek nevezte, hogy adott esetben a Fidesz akár a néppárti szakítástól sem zárkózott el.

Az elhangzottra reagálva Bayer Zsolt kiemelte, a közvélemény-kutatások szerint a néppárt drasztikusan veszít a támogatottságából. A műsorvezető felvetette, ha a néppárt nagyon rosszul szerepel az EP-választáson és abban a lélektani pillanatban lép ki a Fidesz a lengyelekkel együtt, akkor még az is előfordulhat, hogy – mint fogalmazott –

Weber elvtárs sírva fog Canossát járni Pesten és térden állva megy fel a Karmelita kolostorba, hogy ő mindent rosszul gondolt, csak akkor már kicsit késő lesz.

Huth Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy az önmaga értékei mellett következetesen kiálló Fidesznek 30 éve az árulással kell szembenéznie, elsőként jött a liberálisok árulása az első szabad választások után, majd 2010-11-ben jött a kereszténydemokraták árulása, amikor az első Békemenetet megelőző hónapokban Angela Merkel kancellár „bűnös részvételével” Orbán Viktor miniszterelnököt külső segítséggel akarták megbuktatni.

Most van a harmadik árulás, amikor ki akarnak taszítani minket ebből a közösségből – tette hozzá.

A PestiSrácok főszerkesztője szerint a Manfred Weber-félékkel már nem lehet egy szövetségben megmaradni, hiszen Weber szinte semmiben nem különbözik a szocialisták csúcsjelöltjétől, Frans Timmermanstól.

Weberrel már megtörtént a szakítás

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten tárgyalt Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral, az Osztrák Szabadságpárt elnökével. A sajtótájékoztatón a kormányfő kérdésre válaszolva elmondta, a magyar választókat sértő nyilatkozata miatt nem támogathatja a néppárti Manfred Webert az Európai Bizottság elnöki posztjára.

A hétfői Sajtóklubból az is kiderül, hogyan lő felső sarkos öngólokat az ellenzék az EP-választási kampányban, és az is: már az egyszerű idézés sem megy a szocialista Ujhelyi Istvánnak. Hamisított Bayer-idézettel haknizik az MSZP és Tordai Bence is bedőlt egy interneten terjedő álhírnek, lemondásra szólítva fel Pócs János képviselőt. Bayer Zsolt szerint az ember várná, hogy ekkora kamu híreket nem vesznek át, nem hisznek el, de mégis sikerül nekik.

