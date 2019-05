Tízéves a Ludovika Fesztivál

2019. május 8. 08:32

Szombaton ismét megrendezik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a MH Ludovika Zászlóalj közös szervezésében a hagyományos Ludovika Fesztivált. A 2009-ben újjáélesztett, immáron tízéves rendezvény számos katonai, kulturális és történelmi programmal várja az érdeklődőket Józsefváros szívében, az NKE Ludovika Főépület előtti téren.

Mint az NKE az MTI-hez eljuttatott közleményében felidézte: a Ludovika Fesztivál része a 100 napos ünnepség, amely a tisztavatásig hátralévő időt jelöli. A fesztivál szombati programja is ehhez kapcsolódik, hiszen a rendezvényt megnyitó Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszéde után a legkiválóbb végzős honvédtisztjelöltek elismeréseket vehetnek át.



Az egész napos rendezvényen a szervezők szombat reggel 10 órától várják az érdeklődőket, akik találkozhatnak a Magyar Honvédség katonai alakulataival, régi-új katonai és rendészeti járművekkel, valamint a katasztrófavédelem eszközeivel is. A rendezvényen részt vesznek többek között az 1848-as hagyományőrzők, életmentési és katonai testnevelési bemutatót is láthatnak, bemutatkoznak az NKE Sportegyesület szakosztályai, valamint a Veszprémi Légierő Zenekar és a Katasztrófavédelem Központi Zenekara is szórakoztatja majd a közönséget. Az eseményen megismerkedhetnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiberbiztonsági akadémiájának tevékenységével is.



A fesztivál egyik látványos eleme lesz az AS 350-es helikopter bemutató. Az ingyenesen látogatható rendezvényen az érdeklődők helyszíni regisztrációt követően a történelmi Ludovika főépületet is megtekinthetik - olvasható az NKE közleményében.

MTI