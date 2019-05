Az Ökumenikus Segélyszervezet a szerencsejáték-függőség ellen

2019. május 8. 11:08

Nyolcszázezer forintos támogatást nyerhetnek a közép-magyarországi általános- és középiskolák az Ökumenikus Segélyszervezet pályázatán, hogy csatlakozzanak a segélyszervezet szerencsejáték-függőség elleni programjához - közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

Azt írták, a fiatal generációt is veszélyezteti a szerencsejáték-függőség, ezért az Ökumenikus Segélyszervezet a Szerencsejáték Zrt. támogatásával különös figyelmet fordít a diákok védelmére. A Játék határokkal program keretében eddig összesen 35 iskolában és tanodában tartottak prevenciós osztályfőnöki órákat és klubfoglalkozásokat, mintegy 1700 diákot érve el.



A most kiírt pályázattal 12 közép-magyarországi iskola csatlakozhat a programhoz és nyerhet el egyenként bruttó nyolcszázezer forintos támogatást. A pályázatokat május 27-éig várják. A nyertesek a támogatásból többek között megvalósíthatják saját szakembereik képzését és szabadidős eszközöket is vásárolhatnak, hogy két osztály számára prevenciós oktatást tartsanak a 2019/2020-as tanévben.



A nyertes iskoláknak osztályonként hat rendhagyó osztályfőnöki órát kell megszervezniük, amely egy már kipróbált és sikeres tematika mentén zajlik. Ennek köszönhetően a diákok felismerik a szerencsejáték-függőségre utaló jeleket, hasznos tudást kapnak a szenvedélybetegség megelőzéséről és leküzdéséről - írták. Hozzátették: a tanórák mellett a nyertesek iskolánként egy 12 alkalmas klubfoglalkozás keretében segítik a fiatalokat abban, hogy közös élményeken keresztül megtapasztalják a közösségi lét örömét, megismerjék saját viszonyukat a játékszenvedélyhez, megtanulják felismerni az egészséges és a kóros játékszenvedély közötti határvonalakat.



MTI