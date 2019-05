A Pink Floyd legendás műsora az Aquincumban

2019. május 8. 11:43

Különleges koncertet ad a legendás brit rockzenekar, a Pink Floyd munkássága előtt tisztelgő magyar együttes, a Keep Floyding. Május 10-én pénteken a tribute csapat a nagy előd 1972-es Live at Pompeii című koncertfilmje műsorát játssza el az Aquincumi Amfiteátrumban.

A Pink Floyd annak idején közönség nélkül lépett fel az olaszországi Pompeii ókori amfiteátrumának romjai között. A Keep Floyding május 10-én hasonló korú történelmi helyszínen, az óbudai Aquincum Amfiteátrumában mintegy ezerfős publikum előtt adja elő a Live at Pompeii teljes programját, valamint számos Pink Floyd-slágert - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Live at Pompeii című 1972-es film rendezője Adrian Maben volt, a Pink Floyd az Echoest; a Careful With That Axe, Eugene-t; A Saucerful of Secretset; a One of These Dayst; valamint a Set the Controls for the Heart of the Sunt játszotta el a római kori emlékek között. A zenei anyag nagyon sokáig csak kalózkiadásokon volt elérhető, hivatalosan 2016-ban jelent meg, a The Early Years 1965-1972 című dobozban. Ugyanabban az évben David Gilmour, a csapat egykori gitárosa és énekese visszatért Pompeiibe és ezúttal közönség előtt adott koncertet az amfiteátrumban. Ebből film készült, amelynek anyaga DVD-n és CD-n is megjelent.



A Keep Floyding nevű magyar tribute zenekar 2009-ben alakult, ketten a mai felállásból - Goldschmidt Gábor gitáros-énekes és Haáz Imre szaxofonos - már 1999-től együtt zenéltek Echoes of Pink Floyd néven. A csapat a kezdetektől feladatának érezte a Pink Floyd zenéjének hiteles és igényes tolmácsolását. Repertoárjuk a közismert dalok mellett zenei különlegességeket is felcsillant a rocktörténet alapcsapatának életművéből. A formáció előadta már a The Wall, a The Dark Side of the Moon, a Wish You Were Here és az Animals című lemez anyagát is a maga teljességében.



A Németországban is többször fellépett együttes koncertjein eredeti hangszerelésben szólalnak meg a Pink Floyd számai, a Barrett-érától a The Division Bell-ig, érintve a szólómunkákat is. A Keep Floyding 2006-ban és 2012-ben is önálló estet adott a Müpában. A zenekarban vannak zenei végzettségű, profi zenészek (Goldschmidt Gábor például a világhírű japán elektronikus zenész, Kitaro koncertgitárosa is volt), mások az évek során rengeteg gyakorlással képezték ki magukat a megfelelő szintre. A tribute zenekar repertoárjában több mint ötórányi Pink Floyd-anyag szerepel.



A zenekar tagjai: Goldschmidt Gábor (gitárok, ének), Tóth András (gitárok), Segesdy Márton (billentyűk, ének), Heinfarth György (dobok), Balázs Bálint (basszusgitár, ének), Haáz Imre (szaxofon), Garda Zsuzsanna (ének) és Simon Edina (ének). A produkció szerves része Prohászka Ferenc (hang), Németh Zoltán (fény) és Balázs Lajos (vizuál).



A Pink Floyd zenéjét játszó tribute zenekarból sok van a világon, a legismertebb az Australian Pink Floyd Show és a Brit Floyd.



Az 1965-ben alakult Pink Floyd hosszú - ám szünetekkel tűzdelt - pályafutása során 200 millió albumot adott el és a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett az évek során. Roger Waters (ének, basszusgitár) 1985-ben feloszlatta a csapatot, ezután jogvita kezdődött közte és a többi tag között a név használatáért; a Pink Floydot végül David Gilmour, Nick Mason dobos és Richard Wright billentyűs vitte tovább. Ők és Waters egyetlen alkalommal, 2005 júliusában álltak újra össze a londoni Live 8 koncerten. Az induláskor meghatározó tag, Syd Barrett 2006-ban, Wright 2008 szeptemberében hunyt el.



MTI