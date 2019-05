Megerősítik az V. kerületi körzeti megbízotti szolgálatot

2019. május 8. 12:29

Megerősítik Budapest V. kerületében a körzeti megbízotti szolgálatot, az eddig hat helyett huszonöt körzeti megbízott látja el feladatát, őket a belvárosiak közvetlen mobilszámon hívhatják majd.

A megújuló kerületi körzeti megbízotti program részleteit szerdán mutatta be Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz-KDNP) polgármester, Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány és Berár Iván kerületi rendőrkapitány.



Szentgyörgyvölgyi Péter közölte: a rendőrséggel való együttműködés keretében megvalósuló intézkedésnek köszönhetően a kerületet rendészetileg az eddig hat helyett huszonöt körzetre osztották fel, s így minden kerületi körzeti megbízott szerdától néhány utcányi területért felelős. Hozzájuk a kerületiek közvetlenül fordulhatnak rendészeti ügyekben - tette hozzá.



Elmondta: minden kerületi közintézményben és lakóházban kihelyeznek a körzeti megbízotti rendszer működéséhez szükséges információs táblát.



Szentgyörgyvölgyi Péter közölte azt is, hogy a nyári időszakban a belvárosi közterület-felügyelet és a kerületi rendőrség közösen járőrözésbe kezd.



Terdik Tamás elmondta: a körzeti megbízottnak kapocsnak kell lennie a lakosság és a rendőrség között, és ezt segítendő havi rendszerességgel fogadóórát is tartanak majd. Továbbá a körzeti megbízottak közvetlen elérhetősége lehetővé teszi, hogy minél gyorsabban tudjanak intézkedni - jegyezte meg.



Kitért arra is: május elsejétől megerősítették a gyalogos szolgálatot a kerületben. Emellett a hagyományőrző század is ellát gyalogos járőrszolgálatot, a század tagjai 19. századi egyenruhában látják el feladataikat, útbaigazítást adnak és fotózkodni is lehet velük.



Berár Iván elmondta, a körzeti megbízotti szolgálat megerősítése hozzájárul a kerületi lakosok és az idelátogatók biztonságának és biztonságérzetének növeléséhez.



MTI