Félmilliárd forintból épül óvoda Egerben

2019. május 8. 16:14

Félmilliárd forintot meghaladó összegből száz gyermek befogadására alkalmas óvoda épül Egerben, az év elején kezdődött kivitelezés várhatóan még idén befejeződik - tájékoztatta a megyeszékhely polgármestere szerdán az MTI-t.

Habis László közölte: a Pozsonyi utcában immár látványos szakaszához érkező, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló beruházás 512 millió forintba kerül. Ebből 458,5 millió forint az uniós támogatás, melyet a város saját költségvetéséből mintegy 54 millió forinttal egészít ki.



A fejlesztés részleteiről szólva elmondta: a 918 négyzetméter alapterületű földszintes, teljesen akadálymentes létesítményt 6241 négyzetméteres telken alakítják ki négy csoportszobával, szociális helyiségekkel, irodákkal és játszóudvarral. Az új épület a korábbi, Köztársaság téri Zöld Liget Tagóvodát váltja ki és amint elkészül, a Ney Ferenc Óvoda székhelyét is ide helyezik át. A projekt részeként az Ifjúság úton 10 parkolót és egy mozgáskorlátozott várakozóhelyet is kialakítanak - tette hozzá.



Jelezte: a komplexum hőenergia-ellátását két földgázüzemű kondenzációs, fali kazánnal és zárt központi fűtőberendezéssel biztosítják, amely a használati melegvíz-ellátás hőenergia-igényét is fedezi. A gyermekek által használt mosdó- és öltözőhelyiségek, valamint a közlekedők padlófűtést kapnak. Az épületbe háromrétegű üvegezéssel ellátott, műanyag nyílászárókat építenek be.



Az új intézményben az étkeztetést ellátó melegítőkonyha lesz a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. Kiépítik az elektromos, számítógépes és internetes hálózat mellett a villámvédelmi rendszert is, a csoportszobákat, tárgyalókat és közösségi tereket televíziós csatlakozással szerelik fel. A zárt, biztonságos kerítéssel ellátott sport- és játszóudvart füvesítik, fásítják.



Habis László emlékeztetett: a TOP több mint 14 milliárd forintos keretösszegének felhasználását előkészítve a város eddig 31 kivitelezési munkára 26 támogatási szerződést kötött. A helyi TOP-os beruházások közül 14 már elkészült és további tíz van jelenleg is folyamatban.

MTI