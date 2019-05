Kelemen Hunor: ott kell lennünk, ahol az EU átalakításáról döntenek

2019. május 8. 16:33

Kelemen Hunor szerint az erdélyi magyaroknak is ott kell lenniük az Európai Parlamentben, ahol az EU átalakításáról döntenek.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azon a szerdai kolozsvári sajtótájékoztatón beszélt erről, amelyet Orbán Viktor miniszterelnökkel, a Fidesz elnökével közösen tartott.



Elmondta: az RMDSZ is, a Fidesz is kampányban van, és a világ legtermészetesebb dolga, hogy segítik egymást. Úgy vélte: a magyarság közös ügye, hogy erős magyar képviselet legyen az Európai Parlamentben, mert az EU olyan változások előtt áll, amelyek az unió valamennyi állampolgárát érintik, és - mint fogalmazott - "okos ember megpróbálja a változásokat befolyásolni (.), erős magyar képviseletet akarunk az EP-ben hogy a változásoknak ne elszenvedői, hanem alakítói legyünk".



Kelemen Hunor úgy vélte: az európai átalakulás fontos kérdése, hogy az EU meg tudja-e védeni saját határait, és az is hogy tudja-e az európai népek biztonságát, jólétét szavatolni. Hozzátette: a szövetség arra törekszik, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek kérdését európai üggyé kell tenni. Kijelentette: olyan Európát szeretnének, amely biztonságos otthona minden népnek, és amelyben a román román, a magyar magyar maradhat, amelyben Erdély fejlődik és megerősödik gazdaságilag, amelyben úgy lehet jövőt tervezni, hogy az itt élők az identitásukat is meg tudják őrizni lakóhelyükön.



Újságírói kérdésre az RMDSZ elnöke kijelentette: a szövetség húsz éve tagja az Európai Néppártnak (EPP), és a Romániából később csatlakozott pártok kedvéért, amelyek többször is megváltoztatták politikai identitásukat, nem fogják elhagyni az EPP pártcsaládját.



Kelemen Hunor az RMDSZ-közeli alapítványokhoz érkezett magyarországi kormánytámogatásokra vonatkozó kérdésre válaszolva kijelentette: az RMDSZ nem kapott és nem kap magyarországi támogatásokat, a magyar kormány különböző civil szervezetek programjait támogatta. Hozzátette: téved, aki azt gondolja, hogy a támogatásoknak meg kellett fizetni valamilyen módon az árát.



Kelemen Hunor hozzátette: azt szeretné, ha Románia is hasonló módon támogatná például az ukrajnai románokat, vagy a szerbiai Timoc völgyében élő vlachokat. Azt is megjegyezte, hogy a romániai magyaroknak érkező magyarországi támogatások Romániát gazdagítják. Megemlítette: Románia gyakran nemzetbiztonsági kockázatnak tekinti az erdélyi magyarokat, de előbb utóbb megérti, hogy ez elhibázott megközelítés.



Orbán Viktor miniszterelnök az RMDSZ meghívására kétnapos erdélyi körútra érkezett szerdán. A közbeeső csütörtöki napon a nagyszebeni EU-csúcson vesz részt. Szerdai kolozsvári látogatásán a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen tartott előadást, munkaebéden vett részt az erdélyi magyar önkormányzati vezetőkkel, és az EP-választásokról tárgyalt az RMDSZ elnökével. Pénteken Maros megyei gyáravatón és csíki jégkorongmérkőzésen vesz részt.



MTI