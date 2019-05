Európai regiszter tagja lett a Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) fennállása óta először lett tagja a Minőségbiztosítási Szervezetek Európai Regiszterének (EQAR).

A csatlakozás előnyeit ismertető szerdai budapesti sajtótájékoztatón Bódis József, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára azt mondta, hogy nagyon komoly előrelépés történt.



Úgy fogalmazott, hogy a magyar felsőoktatás évtizedek óta kint van a felsőoktatás világpiacán. Ma már csaknem 30 ezer külföldi hallgató tanul Magyarországon, a nemzetközi környezet azonban más minőséget jelent, így eltérő minőségbiztosítást igényel - tette hozzá.



Szavai szerint a MAB eddig is nagy igényességgel akkreditálta a magyar felsőoktatási intézményeket.



Bíznak benne, hogy a diplomák elismerésében "más bizalmi szint" jött most létre - jelentette ki Bódis József.



Csépe Valéria, a MAB elnöke hangsúlyozta, hogy a bizottság felvétele az EQAR-ba komoly siker, ugyanakkor nagy kihívás is, amely sok feladatot jelent.



A megfelelő minőségértékelési rendszer kialakításával a bolognai folyamatot igyekeznek támogatni - jegyezte meg, a lényegnek azt nevezve, hogy olyan, átlátható rendszerben biztosítsák a hallgatói mobilitást, amelynek alapja a bizalom.



Az esemény sajtóanyagában azt írták, hogy az EQAR tagjává válni az Európai Felsőoktatási Térség legmagasabb szintű minőségi elismerése. A regiszter a felsőoktatási minőségpolitika közvetlen alakítója, a bolognai folyamat minőségbiztosításában egyre nagyobb jelentőséggel bír, egy olyan szakmai fórum, amelynek az európai kormányok is tagjai - fűzték hozzá.



Az EQAR áprilisban vette fel a MAB-ot, a tagság öt évre, 2023 szeptemberének végéig szól.



Megemlítették, hogy a MAB kiterjedt kapcsolatokat tart fenn a felsőoktatás minőségbiztosításával foglalkozó fontosabb nemzetközi szervezetekkel. Tagja egyebek mellett az Európai Minőségbiztosítási Szervezetek Szövetségének (ENQA).



Az EQAR az Európai Felsőoktatási Térség hivatalos minőségbiztosítási szervezeteinek regisztere. Célja a hiteles, tehát az Európai Standardoknak (ESG) eleget tevő minőségbiztosítási és akkreditációs szervezetek nyilvántartása. A regiszterbe csak olyan szervezet kerülhet bele, amelyet egy független szakértőkből álló testület megvizsgált az ESG alapján.



A MAB most először jelentkezett az EQAR-ba, mivel annak egyre nagyobb a jelentősége a bolognai folyamat irányítását végző oktatásért felelős miniszterek körében.



Míg a minőségbiztosítási és akkreditációs szervezetek felvételt nyernek a regiszterbe, addig annak tagjai az Európai Felsőoktatási Térség kormányai. A kabinetek részt vesznek az EQAR közgyűlésében, amely a regisztert felügyeli, és egyben közreműködnek a térség felsőoktatási és minőségbiztosítási politikájának alakításában - olvasható a sajtóanyagban.



MTI