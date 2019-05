Atomprogram: Washington és London eltérően látja Teheránt

2019. május 8. 18:35

A brit külügyminiszter szerint London és Washington eltérő álláspontokat képvisel az iráni nukleáris programról kötött nemzetközi megállapodásról.

Jeremy Hunt, aki szerdán Londonban tárgyalt Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel, közös sajtótájékoztatójukon kijelentette: a brit és az amerikai kormány "hihetetlenül szoros" együttműködést folytat Irán ügyében, beleértve a közös fellépést a Közel-Kelet destabilizálására irányuló iráni tevékenységgel szemben.



Hunt szerint Nagy-Britannia és az Egyesült Államok egyetért abban is, hogy Iránnak soha nem szabad szert tennie nukleáris fegyverekre, "nem titok" azonban, hogy London és Washington álláspontja eltér abban a kérdésben, hogy ennek megakadályozására mi a legjobb módszer.



A brit külügyminiszter szerint Nagy-Britannia továbbra is támogatja az iráni nukleáris fejlesztés korlátozásáról Teheránnal kötött többhatalmi megállapodást, amelyet a nukleáris fegyverek felhalmozását gátló globális rendszer kulcsfontosságú vívmányának tart.



Az elmúlt hónapokban komoly nézeteltérés alakult ki London és a Fehér Ház között, miután az Egyesült Államok kivonult a 2015-ben megkötött - a brit kormány által is aláírt - nemzetközi megállapodásból.



Az egyezményben részes három nyugat-európai hatalom már Donald Trump amerikai elnök pontosan egy évvel ezelőtti bejelentésének napján közös nyilatkozatot adott ki, amelyben sajnálatosnak és aggodalmat keltőnek nevezte az Egyesült Államok kilépését a szerződésből.



Theresa May brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár Londonban közzétett tavaly májusi közös felhívása hangsúlyozta, hogy az Iránnal aláírt megállapodást az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag hagyta jóvá 2231-es számú határozatával, és e határozat az iráni nukleáris programmal kapcsolatos viták rendezésének kötelező nemzetközi jogi erővel bíró keretrendszere.



May, Macron és Merkel annak idején felszólította a megállapodás összes érintett országát, hogy tartsák fenn elkötelezettségüket a szerződés maradéktalan végrehajtása mellett, az Egyesült Államokat pedig arra, hogy tartózkodjék az olyan cselekményektől, amelyek akadályoznák a többi aláíró országot a megállapodás teljes körű betartásában.



Az amerikai külügyminiszterrel tartott szerdai londoni sajtóértekezleten Jeremy Hunt ugyanakkor "nem szívesen látott fejleménynek" nevezte, hogy az amerikai szankciókra válaszul az iráni elnök a szerződésben foglalt program végrehajtásának korlátozását helyezte kilátásba. A brit külügyminiszter szerint ha Irán nem tartja magát a 2015-ös megállapodáshoz, annak "következményei lesznek", bár ezeket Hunt nem részletezte.



Hozzátette mindazonáltal, hogy London betartja a nukleáris program szabályozásáról kötött megállapodást mindaddig, amíg Irán is így tesz.

Mike Pompeo a londoni sajtótájékoztatón az iráni bejelentésre reagálva csak annyit mondott: az Egyesült Államok megvárja, hogy az iráni vezetés végül is mit lép a nukleáris fejlesztési program ügyében. Az amerikai külügyminiszter szerint Teherán korábban is tett már bejelentéseket csak abból a célból, hogy "azokra a világ ráugorjon".



Pompeo visszautasította azokat a felvetéseket, hogy az iráni ügy miatt romlana London és Washington viszonya. Kijelentette: az Egyesült Államok és Nagy-Britannia különleges viszonyrendszere "nem csupán tartós, de egyenesen virágzó".

MTI