Brüsszel no-go zónájában rühességről tud a buszos szakszervezet

2019. május 8. 18:50

Annyira katasztrofális a helyzet Brüsszel egyik no-go zónájában, hogy a buszok már nem is járnak arrafelé. A szakszervezetek azzal indokolták a döntést, hogy a városrészben malária, tuberkulózis és rühesség is felütötte a fejét.

Nem fognak már megállni a buszok Bruxelles-Nord állomáson, amely Brüsszel egyik legfőbb közlekedési csomópontja – írja a helyi Het Laatste Nieuws. A döntést azért kellett meghozni, mert a pályaudvar környékén uralkodó áldatlan állapotok miatt rühesség, malária és tuberkulózis is felütötte a fejét.

Bruxelles-Nordot és a közelben található Park Maximilient az utóbbi néhány évben illegális migránsok százai lakták be, ami a környéket gyakorlatilag no-go zónává változtatta. Nem véletlen, hogy Belgium egykori bevándorlásügyi minisztere, a bevándorlásellenes Theo Francken is csak elrettentő példaként tudott hivatkozni a Park Maximilienre. Nem is csoda, hogy helybeliek beszámolói szerint a rendőrök is csak párosával járőröznek a környéken, ha pedig kiszállnak autóikból, maszkokat viselnek.

A busztársaságok szerint a legnagyobb gond az, hogy az illetékesek semmit sem tesznek, ehelyett inkább próbálják a szőnyeg alá söpörni a problémát, és azt ismételgetik, hogy nem is olyan súlyos az egészségügyi helyzet a brüsszeli városrészben. Csakhogy a szakszervezetek szerint a valóság azt mutatja, hogy napról napra romlik a helyzet, egyre kevésbé tudják garantálni utasaik és dolgozóik biztonságát.

Forisek Ádám

888.hu