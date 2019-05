Velencei Biennále - Kilencven nemzet az idei seregszemlén

2019. május 8. 19:56

"Élj érdekes időkben!" (May You Live In Interesting Times) címmel, kilencven nemzet hivatalos részvételével rendezik meg május 11. és november 24. között az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálét.

Ralph Rugoff amerikai művészettörténész, a 2019-es biennále főkurátora egy kínaiaknak tulajdonított, de valószínűleg nem kínai eredetű mondást választott az idei seregszemle mottójául, amely elsőre hallásra áldásnak tűnik, valójában azonban inkább átok.



Mint programjában a főkurátor kiemelte, az emberiség ma is "érdekes időket" él: a tudatosan terjesztett álhírek aláássák a társadalmi párbeszédet, egyre súlyosabbak a klímaváltozás hatásai, terjed a nacionalizmus és növekszik a társadalmi egyenlőtlenség - figyelmeztet.



Ralph Rugoff szerint fontos feltenni a kérdést: miként tud hatni a művészet egy ilyen korban? A főkurátor idén 79 nemzetközi alkotó munkáiból rendezett két válogatást, amelyek szándékai szerint újfajta olvasatát képesek adni a mostani "érdekes időknek".



A főkurátori tárlat mellett ebben az évben kilencven ország jelentkezik nemzeti kiállítással a Giardini kert pavilonjaiban, az Arsenale történelmi hajóépítő csarnokaiban és Velence számos pontján.



Először vesz részt a biennálén Ghána, Madagaszkár, Malajzia és Pakisztán, a Dominikai Köztársaság pedig első alkalommal mutatkozik be saját pavilonban.



Magyarország Waliczky Tamás képzőművész és Szegedy-Maszák Zsuzsanna kurátor Képzelt Kamerák című kiállításával jelentkezik a idei Velencei Biennálén.



A projekthez Waliczky Tamás huszonhárom különböző, újszerű elveken működő kamerát tervezett, melyeket élethű számítógépes grafikákon keresztül lightboxokban láthat a velencei közönség.

Néhány virtuális eszközről emellett animáció is készült, az egyik kamera működését pedig egy interaktív installáció segítségével ki is próbálhatják a látogatók.



A szakmai napok után a Velencei Biennále szombaton nyílik meg a nagyközönség előtt, és a kiállítások mellett számos kísérőprogrammal, vezetéssel várja a látogatókat november 24-ig.

MTI