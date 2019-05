Párizs is a nemzeti egységkormányt támogatja Líbiában

2019. május 8. 23:48

Emmanuel Macron francia államfő megerősítette szerdán, hogy Franciaország is Fájez esz-Szarrádzst, a nemzetközileg elismert líbiai kormány vezetőjét támogatja, aki viszont Párizst azzal vádolja, hogy riválisa, a Tripolit támadó Halífa Haftar tábornok mögött áll.

A francia elnök szerdán hivatalában fogadta Fájez esz-Szarrádzst, és a találkozó után kiadott közlemény szerint Emmanuel Macron "feltétel nélküli" tűzszünetre szólította fel Halifa Haftart.

"A köztársasági elnök megerősítette, hogy Franciaország a nemzeti egységkormányt támogatja, amellyel Franciaország folytatja az együttműködést" - olvasható az Elysée-palota közleményében. Emmanuel Macron úgy ítélte meg, hogy "a líbiai konfliktusnak nincs katonai megoldása" és jelezte: elsődlegesnek tartja a Tripoli ellen indított katonai offenzíva leállítását - tette hozzá az elnöki hivatal, de konkrétan nem említette meg Halifa Haftar tábornok nevét.

A Haftar irányítása alatt álló "Líbiai Nemzeti Hadsereg" a múlt hónapban kezdte támadni Tripolit, arra hivatkozva, hogy a fővárost terroristák és zsoldosok tartják ellenőrzésük alatt. Egyelőre nem sikerült áttörniük a város déli védelmi vonalait.



Líbia Kadhafi 2011-es meggyilkolása után gyakorlatilag teljes káoszba süllyedt, és az ország minél nagyobb területeinek ellenőrzéséért rivális fegyveres csoportok harcolnak egymással.



Emmanuel Macron a közlemény szerint "azonnali tűzszünetre ösztönözte" a feleket, és azt javasolta, hogy nemzetközi ellenőrzés mellett határozzák meg a tűzszünet vonalát, mielőtt annak pontos kereteit is kijelölik.



A France24 hírtelevíziónak adott interjúban Fájez esz-Szarrádzs megerősítette, hogy csak olyan megállapodást fogad el, amely szerint a Haftar irányítása alatt álló erők az offenzívát megelőző állásaik felé, az ország keleti és déli részére vonulnak vissza. Francia diplomáciai források szerint az elnöki közleményben használt "feltétel nélküli tűzszünet" viszont azt jelentené, hogy a feleknek nem kellene az offenzíva előtti állásaikra visszavonulniuk.



"Azokat az elveket hangsúlyoztuk, melyek szerint legitim jogunkban áll folytatni az agresszor és a főváros elleni támadás visszaszorítását, valamint az agresszor erőknek oda kell visszamenniük, ahonnan jöttek" - mondta a francia hírtelevíziónak a nemzetközileg elismert líbiai kormány vezetője.



Fájez esz-Szarrádzs ismételten egyértelmű megfogalmazást kért Franciaországtól. A líbiai kormányfő elmondta: meglepte, hogy áprilisban Franciaország "nem támogatta a kormányát, amely demokratikus, hanem inkább a (Haftar) diktátort támogatja".



"Egyértelműbb állásfoglalást várunk Franciaországtól" - fogalmazott Fájez esz-Szarrádzs.



A két ország vezetője azért találkozott, hogy tisztázzák azokat a Tripoliból érkező bírálatokat, amelyeket Párizs "elfogadhatatlannak és megalapozatlannak" minősített Halifa Haftar tábornok offenzívájának állítólagos francia támogatását illetően - jelezte a francia elnöki hivatal.



A líbiai kormány vezetője szerint Haftar tábornok nem lehet tárgyalópartner a béketárgyalásokon, és "találni kell egy olyan elitet", amely képviselni tudja az ország keleti részét.



Fájez esz-Szarrádzs kedden Rómában és Berlinben tárgyalt, és európai körútja során a tervek szerint Theresa May brit kormányfővel is találkozik. Az európai országok vezetőinek célja egységes üzenetet küldeni a líbiai feleknek.



MTI