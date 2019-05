Velencei Biennálé - Megnyílt a magyar pavilon kiállítása

2019. május 9. 14:59

Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállításával nyílt meg az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amelyet a nagyközönség szombattól november 24-ig láthat majd.

A Velencei Biennálé a világ legnagyobb és legmagasabb presztízsű művészeti seregszemléje, amelyre idén is több mint félmillió látogatót várnak - mondta el a kiállítás csütörtöki megnyitóján az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára.

Fekete Péter emlékeztetett arra, hogy Magyarország az 1895-ös kezdetektől részt vesz a Velencei Biennálén, immár ötödik éve a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum szervezésében.

A Ludwig Múzeum az elmúlt években megkezdte a magyar pavilon Maróti Géza által tervezett, szecessziós épületének felújítását, és terveik szerint a rekonstrukció az emeleti szint felújításával folytatódik. A kiállítási épület megnyitásának 111. évfordulóját 2020-ban nagyszabású ünnepség teszi majd emlékezetessé - számolt be a tervekről Fekete Péter.

Érdeklődő a magyar pavilonban a megnyitó napján az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálén 2019. május 9-én. MTI/Mónus Márton

Jeffrey Shaw ausztrál újmédia művész felidézte, hogy Waliczky Tamás már a nyolcvanas-kilencvenes években alkotott számítógéppel, amikor a számítógépes művészet fogalma szinte még ismeretlen volt. Folyamatosan új utakat kereső munkásságát azóta is a 20. és 21. századi újmédia művészet emblematikus alkotásai fémjelzik - méltatta Waliczky Tamást.

A magyar művész ezúttal olyan képeket is megmutat, amelyek korábban csupán képzeletének digitális laboratóriumában léteztek - szólt a kiállításról Jeffrey Shaw.

Szegedy-Maszák Zsuzsanna, a projekt kurátora hangsúlyozta: Waliczky alkotásaiban a számítógépes művészet egyszerre eszköz, esztétikai rendszer és gondolkodásmód, új utak felfedezése.

Waliczky Tamás elmondása szerint bátor lépés volt a Ludwig Múzeum részéről egy újmédia művész pályázatát kiválasztani a Velencei Biennáléra, hiszen ezzel a projekttel először áll az újmédia művészet a magyar kiállítás középpontjában.

Fabényi Julia, a magyar pavilon nemzeti biztosa közölte: Waliczky Tamás velencei kiállítását bővített formában 2020. február 13. és március 31. között a Ludwig Múzeum közönsége is láthatja Budapesten.

A magyar pavilon az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálén 2019. május 8-án (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Waliczky Tamás velencei kiállítására a művész újfajta kameratípusokat gondolt ki és épített meg virtuálisan, grafikai tervezőszoftverek segítségével.

A 23 részletesen kidolgozott "fantáziakamerát" lightboxokban mutatja be a kiállítás, néhány virtuális eszközről azonban animáció is készült, az egyik kamera működését pedig egy interaktív installáció segítségével az átriumban ki is próbálhatják a látogatók.



MTI