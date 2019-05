Helyesírási hibával került forgalomba több millió ausztrál bankjegy

2019. május 9. 16:23

Lemaradt egy betű az új ötvendolláros bankjegy egy szavából, így került forgalomba 46 millió ausztrál ötvendolláros – írták csütörtökön a helyi lapok.

A felelősséget jelentő responsibility szót responsibiltynek írták háromszor is minden egyes bankjegyen, vagyis kimaradt az utolsó i. Először egy melbourne-i rádió tette ki az elrontott bankó fotóját a közösségi médiára, egy hallgatójuktól kapták a képet.

Fotó: EPA/Dylan Coker Australia And New Zealand Out)

Az ausztrál nemzeti bank (RBA, Reserve Bank of Australia) szóvivője elmondta a dpa-nak, hogy tudnak a hibáról, a következő nyomtatásnál, még idén korrigálják.

A nagyjából 2,3 milliárd ausztrál dollárnyi (464 milliárd forint) hibás bankjegy októberben került forgalomba.

Ausztrália ötvendollárosát 1995-ben tervezték újra, egyik oldalára David Unaipon őslakos író és feltaláló, a másikra Edith Cowan, az ország első képviselőnője került.

A helyesírási hibás „új, javított” bankókat úgy tervezték, hogy nehéz legyen hamisítani őket és vannak rajtuk kitapintható pontok a látássérültek számára.

A hiba a bankjegy egyik oldalán, egy mikroszkopikus méretű szövegben olvasható, amely Cowan egy beszédét idézi. Az RBA szerint az ötvendolláros a legszélesebb körben használt bankjegy az országban.

hirado.hu - MTI