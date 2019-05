Ma 16 óráig kérhetik névjegyzékbe vételüket az uniós polgárok

2019. május 10. 07:45

Ma 16 óráig kérhetik a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú európai uniós polgárok, hogy vegyék fel őket a május 26-ai európai parlamenti (EP-) választás névjegyzékébe.

A május 26-ai EP-választáson a magyar állampolgárok mellett a Magyarországon lakóhelyet létesítő uniós polgárok is szavazhatnak, ha kérik.



A Magyarországon lakóhellyel rendelkező csaknem 113 ezer európai uniós állampolgár választójogát hazája helyett Magyarországon is gyakorolhatja az EP-választáson.



Ehhez az szükséges, hogy a lakcímük szerinti polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodától kérjék névjegyzékbe vételüket személyesen vagy levélben. A kérelmet online is be lehet nyújtani a www.valasztas.hu oldalon ma 16 óráig.



Az NVI nyilvántartása szerint eddig 3 318 uniós polgárt vettek fel a névjegyzékbe. A legutóbbi, 2014. évi EP-választás előtt ugyancsak több mint százezer felhívást küldött ki az NVI a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú európai uniós polgároknak, akkor 718-an vetették fel magukat a névjegyzékbe.



A névjegyzékbe vétel után az európai uniós országok választási szervei tájékoztatják egymást arról, hogy állampolgáraik melyik országban kérték névjegyzékbe vételüket. Ilyenkor anyaországában törlik a választót a névjegyzékből, hogy megakadályozzák többszöri szavazást. Akit felvettek a magyarországi névjegyzékbe, még május 16-áig kérheti törlését, ebben az esetben hazája EP-listáira szavazhat.

MTI