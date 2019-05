Semjén Zsolt avatott Assisi Szent Ferenc-szobrot Csopakon

2019. május 10. 14:03

Assisi Szent Ferencnek, a természet védőszentjének szobrát avatták Csopakon. A csaknem ember nagyságú bronzszobor a természetes és a természetfeletti jelképe is egyben - fogalmazott pénteken a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának kertjében, a madarak és fák napja alkalmából tartott ünnepségen a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt szavai szerint a középkori szent egykori üzenete, melyet a szobor is hordoz, máig érvényes: a teremtés egy kert, az ember küldetése pedig az, hogy ezt gondozza.



Assisi Szent Ferenc a természetvédelem megalapítója volt a középkorban, akinek ereje abban állt, hogy harmóniában volt önmagával, a természettel és Istennel.



Hozzátette: a természetvédelem teremtésvédelem is, a természetben pedig mindenkinek megvan a saját helye. A rendszerben szereplőket a nekik kijáró méltósággal kell kezelni.



A természet rendje utal a természetfelettire, éppen ezért a természetet sem kizsákmányolni, sem elhanyagolni nem szabad - fogalmazott Semjén Zsolt.

Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára felidézte: 1902 óta emlékeznek meg a madarak és fák napjáról, ez a hagyomány Magyarországról terjedt el világszerte.



Hangsúlyozta: Assisi Szent Ferenc jelentős szemléletformáló személyiség volt, kinek hatása máig érvényesül.

Hozzátette: a szemléletformálás a feladata a nemzeti parkoknak is, melyek a hazai ökoturizmus legnagyobb letéteményesesei.

Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának igazgatója arról beszélt, hogy napjainkban óránként kihal egy faj, mert az ember elpusztítja az élőhelyeket.



Ezért van óriási szerepe a természetvédelemnek, hiszen ezáltal tesszük élhetőbbé a világot - fűzte hozzá. Kontrát Károly, a térség fideszes országgyűlési képviselője kiemelte: mindannyiunk közös felelőssége, hogy vigyázzunk természeti értékeinkre. Dienes Attila, a szobor alkotója az MTI-nek elmondta, hogy a 1,5 méter magas, szobor közel fél év alatt készült el, hozzátéve, hogy a repülő gyurgyalag és a kezén ülő jégmadár a védettségük miatt kapott helyet az alkotásban.



MTI