Szlovén lapok: a kormány lebecsülte a migrációs félelmeket

2019. május 10. 14:08

A szlovén kormány lebecsülte az emberek migrációval kapcsolatos félelmeit, a szavazók ezért a radikális csoportok felé fordulhatnak, amelyek így akár tíz százalékos támogatást is elérhetnek az európai parlamenti választásokon - írta pénteken a Delo című baloldali szlovén napilap, egy előző nap nyilvánosságra került bűnügy kapcsán.

Szlovéniában pénteken a vezető napilapok mindegyike a migráció kérdésével foglalkozott, miután a médiában nagy teret kapott, hogy szerdán illegális határátlépők elraboltak egy szlovén állampolgárt, és az autójával Olaszországba szöktek. A 79 éves férfi a szőlőjét permetezte, amikor rátámadtak, és miután megkötözve autójának csomagtartójába zárták. Áldozatukat az ország másik felében, az olasz határhoz közel, egy erdőben dobták ki a kocsiból, mielőtt Olaszországba szöktek, ahol azonban elfogták őket.



A Delo szerint a politikának megoldást kell találnia a déli határon kialakult helyzetre, ahelyett, hogy kerülgeti és újraéleszti a problémát. A lap kommentátora - aki az érintett térségből, Bela Krajinából való és állítása szerint az áldozatot is ismeri - úgy vélte: a ljubljanai polgárok nem tudják, hogyan éreznek az emberek az ország déli részein.



"Leegyszerűsítve: félnek, és nem csak az eset óta" - mutatott rá.



Hozzátette, hogy emellett a kormány, a helyiek tiltakozása ellenére, a horvát határhoz közeli Ilirska Bistricán egy regisztrációs központot is építene. Az újságíró megjegyezte, hogy a kormánynak sürgősen lépnie kell, vagy a szavazók a radikálisabb csoportok felé fordulnak, és akkor már túl késő lesz.



A Dnevnik című szintén baloldali napilap szerint ugyanakkor néhány pozitív hatása is van a szerdán történt emberrablásnak.



"Bizakodásra ad okot, hogy a szlovén és az olasz rendőrség gyorsan és hatékonyan reagált az estre, és ezzel azt az üzente a régiónak, hogy az emberek biztonságba érezhetik magukat. Ezen kívül az incidens szívességet tett azon migránsok számára is, akik nem akarják, hogy a közösségük tagjai bűncselekményekben vegyenek részt.



Az eset azt az üzenetet küldte a zavarodott, bajban lévő fiatal migránsok számára, hogy nem fizetődik ki bűncselekményt elkövetni" - írták.



A lap kiemelte: "szükségszerű volt, hogy egy súlyos bűncselekményre szigorú válasz érkezzen, különösen azért, mert azt migránsok követték el". A rendőrség helikoptereket, drónokat, videokamerákat és újabb szögesdrótakadályokat vetett be, és a hadsereget is bevonta a keresésbe.



A lap azt is megjegyezte, hogy ez az incidens, nem sokkal az európai parlamenti választások előtt, a jobboldali blokk kezére játszik.



MTI